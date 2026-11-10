Ejército de EE.UU. detiene a soldado por espionaje para Rusia en Reino Unido

Un militar estadounidense de 41 años fue arrestado en Gloucester bajo sospecha de espionaje en favor de Rusia, según la Policía Metropolitana de Londres.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó el martes la detención de un soldado del Ejército de Estados Unidos de 41 años en el Reino Unido, bajo sospechas graves de espionaje vinculadas a Rusia. El militar permanece actualmente bajo custodia en una comisaría de Londres mientras las autoridades británicas y estadounidenses investigan los hechos.

Detalles de la detención en Gloucester

El arresto tuvo lugar cerca de Gloucester el martes 10 de noviembre, según declaró el comunicado oficial de la policía. Las acusaciones se basan en delitos contemplados en las secciones 1 y 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 del Reino Unido. La sección 1 aborda el manejo de información protegida, mientras que la sección 3 trata sobre prestar asistencia a un servicio de inteligencia extranjero.

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Como parte de las diligencias investigativas, los agentes están realizando registros en dos lugares ubicados en Gloucestershire. El país al que se refieren las acusaciones es Rusia, lo que sitúa este caso dentro del contexto de tensiones geopolíticas actuales entre Occidente y Moscú.

Cooperación entre agencias de seguridad

La unidad antiterrorista británica trabajó en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses, el ejército de EE.UU. y el FBI durante la operación. Esta coordinación interagencial subraya la gravedad del incidente y la naturaleza transnacional de la investigación. La identidad del soldado no ha sido revelada públicamente por las autoridades competentes.

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El general de brigada Sean Stinchon, comandante general del Comando de Contrainteligencia del Ejército de EE.UU., declaró en el comunicado que al soldado de alto rango en cuestión se le había confiado información confidencial. Este detalle indica que el militar tenía acceso a datos sensibles antes de su captura.

Posiciones oficiales y consecuencias

El director del FBI, Kash Patel, fue citado en el comunicado afirmando que el arresto implica acusaciones de espionaje. Patel envió un mensaje claro mediante sus declaraciones: este FBI no tiene tolerancia alguna con quien incumpla su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios.

Esta noticia en desarrollo será actualizada conforme avancen las investigaciones legales y diplomáticas entre los gobiernos involucrados. Con información de Max Foster, de CNN.