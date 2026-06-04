Ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre de 2026: aumento histórico y disparidad regional

El INE revela que en los primeros tres meses de 2026 se registraron 3.328 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, la cifra más alta para un primer trimestre desde 2022, con importantes variaciones entre comunidades autónomas y entre viviendas usadas y nuevas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos referidos a las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales correspondientes al primer trimestre del 2026. Según la nueva estadística, el número total de ejecuciones de este tipo se situó en 3.328, lo que supone una disminución del 3,8 % respecto al trimestre anterior, pero un aumento del 38,1 % frente al mismo período de 2025.

Esta cifra representa el nivel más alto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales para un primer trimestre desde el año 2022, lo que subraya la volatilidad del mercado crediticio y la persistente presión sobre los propietarios. La metodología del INE indica que el recuento incluye todas las certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia, aunque no todas estas actuaciones derivan en el desahucio efectivo de los deudores.

En términos absolutos, se iniciaron 6.602 ejecuciones hipotecarias en los tres primeros meses del año, una caída del 4,7 % en comparación con el trimestre anterior, pero un incremento del 20,1 % respecto al mismo trimestre de 2025. De ese total, 6.275 correspondieron a fincas urbanas -donde se incluyen las viviendas- y 327 a fincas rústicas, con una variación trimestral de -15,1 % y una ligera subida anual del 1,9 %.

Dentro del sector urbano, las ejecuciones sobre viviendas fueron 4.607, lo que representa una reducción del 1,1 % frente al trimestre previo, pero un fuerte repunte del 34,5 % frente a 2025{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}. Las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas alcanzaron los 3.953 casos; aunque estos representaron un descenso del 3,8 % respecto al trimestre anterior, superaron en un 35,8 % al total registrado en el primer trimestre de 2025.

Por el contrario, las acciones contra viviendas de personas jurídicas aumentaron un 19,6 % trimestral y un 27 % interanual, llegando a 654. Los solares, por su parte, experimentaron una caída del 6,6 % en el trimestre y una fuerte reducción interanual del 28,7 %, totalizando 127 ejecuciones.

Otros tipos de inmuebles -locales comerciales, garajes, oficinas, trasteros, naves industriales, edificios destinados a viviendas y aprovechamientos urbanísticos- sumaron 1.541 ejecuciones en el trimestre, lo que supuso una disminución del 11,8 % respecto al periodo anterior y un leve descenso del 2 % frente a 2025. Dentro del conjunto total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, 4.122 correspondieron a viviendas usadas, lo que representa el 89,5 % del total y una subida anual del 29,6 % (aunque se registró una caída del 5,4 % en la tasa trimestral).

Las viviendas nuevas, en contraste, mostraron un crecimiento explosivo, con un incremento del 98 % anual y del 62,8 % trimestral, alcanzando 485 casos. La distribución temporal de las hipotecas en concurso revela que el 15,8 % de las ejecuciones se originaron en operaciones celebradas hasta 2004, el 13,4 % en 2007 y el 13 % en 2006; en conjunto, el periodo 2005‑2008 concentró el 44,3 % de todas las ejecuciones iniciadas entre enero y marzo de 2026.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró el ranking con 1.226 ejecuciones sobre viviendas, seguida de Cataluña (906) y la Comunidad Valenciana (657). En la parte baja del mapa, La Rioja registró solo 24 casos, mientras que Navarra y Cantabria coincidieron en 29 cada una.

Estas cifras se enmarcan en un contexto más amplio de desaceleración del mercado inmobiliario; la compraventa de vivienda cayó un 3,2 % en abril, prolongando una racha de cuatro meses consecutivos de descenso, lo que podría influir en la evolución de las ejecuciones hipotecarias en los próximos trimestres





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