Eisenkot recibe mandato para formar gobierno en Israel ante emergencia nacional

Gadi Eisenkot obtiene respaldo de 67 diputados para formar coalición de emergencia en Israel. Benjamín Netanyahu lidera la oposición tras perder el mandato.

El expresidente de la Autoridad Nacional de Inteligencia de Israel y antiguo jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, ha recibido el mandato oficial para intentar formar un nuevo gobierno de coalición tras las elecciones legislativas del 27 de octubre. Esta designación ocurre en un momento de alta tensión política, donde la fragmentación del Parlamento exige negociaciones complejas para evitar una nueva crisis institucional prolongada.

Eisenkot lidera coalición de emergencia nacional

Gadi Eisenkot cuenta con el apoyo firme de 67 de los 120 diputados de la Knéset, superando ampliamente las 46 recomendaciones obtenidas por el actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Este respaldo incluye no solo a sus aliados tradicionales, sino también a representantes de dos formaciones políticas árabes: la Lista Conjunta y el partido Raam. Esta alianza transversal busca responder a la llamada de una "emergencia nacional" declarada por Eisenkot, quien afirmó que Israel se encuentra ante un "punto de no retorno" para su Estado de derecho y estabilidad democrática.

Also read Eisenkot recibe el encargo formal de formar gobierno en Israel

Netanyahu pierde mandato y el ultraortodoxo se abstiene

El partido Likud, encabezado por Benjamín Netanyahu, fue la fuerza más votada en las elecciones, pero la falta de una mayoría absoluta le impidió asumir la formación del Ejecutivo automáticamente. Netanyahu recibió un respaldo menor que el de su rival político, lo que obliga a sus seguidores a buscar nuevas estrategias de coalición. Por otro lado, el Partido Judaísmo Unido de la Torá, una formación ultraortodoxa con siete escaños en el parlamento y miembro de la coalición saliente, decidió no recomendar a ningún candidato para formar gobierno. Esta decisión deja a los partidos seculares y árabes como los únicos actores viables para configurar una mayoría estable en el corto plazo.

Yashar propone medidas creativas y unitarias

Eisenkot, líder del partido Yashar (Unidos), ha anunciado que serán necesarias "medidas políticas creativas y poco habituales" para superar la parálisis actual. Tras recibir el encargo del presidente de la nación, Herzog, Eisenkot hizo un llamamiento a la unidad nacional, afirmando que los días en que ciertos grupos de israelíes se sentían excluidos por el gobierno deben terminar. Insistió en que este nuevo enfoque debe servir "por el bien de todos los israelíes", rompiendo con los esquemas de exclusión política que han caracterizado a los gobiernos anteriores.

Advertisement

Presión a la derecha y advertencias de Netanyahu

El líder de Yashar ha tendido una mano abierta a Benjamín Netanyahu y al partido de extrema derecha Sionismo Religioso. Eisenkot argumentó que si estos grupos creen genuinamente en la unidad nacional, no deberían oponerse a un gobierno encabezado por él. Admitió que cualquier intento de sabotear la formación del gobierno por motivos personales podría marcar la historia como un fracaso en la salvación de Israel en un momento de emergencia. Por su parte, el Likud rechazó la legitimidad de un gobierno opositor apoyado por partidos árabes. La ministra de Transporte, Miri Regev, advirtió que ondeará una "bandera negra" sobre el próximo ejecutivo si no se logra un amplio acuerdo sionista.

Consecuencias políticas y próximos pasos en la Knéset

Si Gadi Eisenkot fracasa en el intento de formar coalición, el presidente Herzog estará facultado para encomendar la tarea a otro diputado. Este procedimiento es crucial para evitar elecciones anticipadas, las cuales podrían profundizar la inestabilidad política. Los observadores políticos señalan que la capacidad de Eisenkot para mantener unida a una coalición entre partidos seculares, de izquierda y árabes será la prueba definitiva de su mandato. La opinión pública espera que las negociaciones resulten en un gabinete funcional que pueda abordar las críticas sociales y las divisiones internas heredadas de los últimos años de gobierno de Netanyahu.