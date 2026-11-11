Eisenkot enfrenta reto de coalición tras pérdida Netanyahu

Gadi Eisenkot cuenta con 67 escaños para formar gobierno, pero necesita unir a partidos diversos y quizá a grupos árabes para sostener una minoría parlamentaria en Israel.

Después de que Benjamin Netanyahu perdiera la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2022, el exministro Gadi Eisenkot es el nuevo encargado de intentar formar el gobierno israelí con 67 de los 120 escaños en la Knéset. El proceso presenta un reto mayoritario porque sus escaños provienen de seis partidos de espectros políticos distintos.

La mecánica de formación del gobierno israelí

En Israel, un partido necesita al menos 61 escaños para lograr la mayoría que habilite la presidencia del primer ministro. Una vez que se cuenta con dicho número, el líder del partido se instala como primer ministro y alrededor de 90 % de los escaños del Parlamento determinan la estabilidad del gobierno.

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Netanyahu obtuvo la mayoría tras las elecciones de 2022 gracias a la incorporación de cuatro escaños extras cuando el Partido Judaísmo Unido de la Torá le brindó apoyo. Actualmente cuenta con 46 escaños, insuficientes para gobernar. En cambio, Eisenkot se presenta como candidato con 67 escaños, pero su bloque dependerá de la colaboración de partidos de derecha, liberales y de izquierda.

Posiciones de los actores y averiguaciones de la coalición

Los 19 escaños árabes de la Lista Conjunta y Raam representan una pieza clave para la formación de un gobierno. Sin embargo, varios ferrocarriles judíos, aun con crítica al líder Netanyahu, consideran que estos partidos no pueden ser aliados formales.

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El esquema de Eisenkot, denominado "Gobierno de emergencia nacional", contempla un gobierno en minoría donde sus cuatro aliados judíos suman 48 escaños. Los partidos árabes, aunque no se unirían formalmente al gabinete, deberán ofrecer respaldo parlamentario a cambio de concesiones.

Consecuencias y próximos pasos en el panorama político israelí

Si Eisenkot logra un acuerdo con los partidos árabes, la menor mayoría combinaría 48 escaños internos con el apoyo externo de los 19 partidos árabes, superando la barrera de 61 escaños necesaria para que el ejecutivo permanezca en el poder.

El Parlamento israelí sólo exige una mayoría simple para la inversión de un gobierno. Para destituirlo, se necesita una mayoría constructiva que sumaría más de la mitad de los legisladores favoreciendo el cambio liderado por un candidato alternativo.

Hasta ahora, Israel no ha tenido un gobierno en minoría inmediato después de unas elecciones, por lo que la experiencia de Israel con este modelo es limitada y el resultado dependerá de la negociación y la confianza entre los partidos interinos y los representantes árabes.