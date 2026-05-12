La alcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, ha reconocido en un tribunal federal haber publicado propaganda pro-China por orden de funcionarios del gobierno de Pekín, un delito por el que puede enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel. También se ha comprometido a cooperar con la investigación y ha dimitido de su puesto antes de que se celebre su admisión en los delitos.

La alcaldesa de Arcadia , Estados Unidos, Eileen Wang , admitió haber sido una agenta extranjera no registrada de China en el país, incluso en su cargo como alcaldesa, según un comunicado emitido por la fiscalía federal de Los Ángeles.

Wang admitió haber выпублeл антиamericano propagandю для China y haber estado bajo el control de funcionarios chinos para promover sus intereses. Además, se encontraron pruebas de que Wang y su prometido han llevado a cabo misiones secretas para China a través de la plataforma web U.S. News Center, gestionada por Wang, y han obedecido órdenes de funcionarios chinos para difundir propaganda favorable a Pekín





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eileen Wang Arcadia California Árbitro Federal China En Estados Unidos Propaganda Pro-China Agente Extranjero No Registrada Juan Chen John Chen Little Stanford Academy Programa Extracurricular

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China confirma que Trump visitará el país del 13 al 15 de mayoLa Cancillería de China confirmó este lunes en un comunicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizará una visita de Estado al país asiático del 13 al 15 de mayo por invitación de su homólogo chino, Xi Jinping.

Read more »

Trump pedirá a China que deje de apoyar a Irán durante cumbre en PekínEl funcionario estadounidense ha mencionado posibles medidas de presión que podrían ser aplicadas por parte de Estados Unidos en caso de que China no abandone su apoyo a Irán.

Read more »

Reino Unido nacionalizará British Steel tras fracasar la compra a la china JingyeCorresponsal en Londres desde 2023, donde escribe de empresas, economía y política, con especial atención a las compañías españolas. Sigue, además, el sector de las aerolíneas y los aeropuertos. Se incorporó a EXPANSIÓN en 2010 en la delegación de Barcelona.

Read more »

Alcaldesa de Arcadia renunció al cargo después de ser acusada de actuar como agente ChinaLa alcaldesa renunció a su cargo tras ser acusada de seguir instrucciones de funcionarios chinos y colaborar en la gestión de un sitio web que presentaba noticias favorables al gobierno de Pekín sin informar a las autoridades en EE.UU.

Read more »