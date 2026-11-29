EH Bildu logra su mejor resultado desde 2011 y el PNV pierde su grupo parlamentario y su escaño en Álava. La participación alcanza el 79 %.

EH Bildu logra su mejor resultado histórico desde 2011 y se convierte en primera fuerza, mientras el PNV sufre un fuerte retroceso que le lleva a perder por primera vez su grupo parlamentario. La coalición abertzale recuerda así a Amaiur, que en 2011 consiguió siete escaños en el Congreso de los Diputados. La participación alcanza el 79 %, hasta 12 puntos más que en las elecciones generales de 2023, cuando votó el 67,6 % de la población.

El resultado del partido jeltzale contrasta con el avance de la izquierda abertzale en todo el territorio. Los datos recogidos muestran que EH Bildu y el PSOE son las formaciones que mejor parados salen del reparto por circunscripciones, mientras el PNV queda relegado a posiciones de cola en varias provincias.

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EH Bildu y PSOE reparten el liderazgo territorial

EH Bildu gana en Gipuzkoa, mientras el PSOE lidera Álava, Bizkaia y Navarra. Esta distribución permite a los socialistas mantener el liderazgo en tres circunscripciones y a la izquierda abertzale imponerse en la provincia guipuzcoana.

En Bizkaia, el PSOE sube a la primera posición con tres escaños. Los abertzales se colocan en segunda posición con dos escaños, la misma cifra que mantienen respecto a los comicios anteriores en esa circunscripción.

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En Gipuzkoa, EH Bildu vuelve a ser la formación más votada, aumenta un escaño y logra tres. Al igual que en los comicios anteriores, el PSOE ocupa la segunda posición con dos escaños, mientras el PNV cierra la tabla como tercera y última fuerza.

El PNV pierde su escaño en Álava y cae en Bizkaia

El PNV pierde su único escaño en Álava, donde no logra representación y se convierte en la fuerza con representación menos votada del territorio en los comicios del 23J. Los socialistas se llevan ese asiento extra, pasando de uno a dos y manteniendo el liderazgo en la provincia.

En Bizkaia, el PNV pasa de primera a tercera fuerza, aunque mantiene sus dos escaños. Ese descenso en las posiciones es el dato que más pesa en la lectura de la circunscripción, ya que el partido conserva la misma representación numérica.

En el conjunto del reparto, EH Bildu y el PP mantienen sus posiciones como segunda y tercera fuerza en Álava, con un puesto cada uno. Los jeltzales no logran representación en la circunscripción alavesa, mientras que sí logran dos escaños en la vizcaína.

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PP y UPN irrumpen como segunda fuerza en Navarra

En Navarra, el PP se presenta en una lista conjunta con UPN y se erige como segunda fuerza con dos escaños. Esta coalición electoral supone un cambio respecto a la forma en que los populares concurrieron en los comicios del 23J.

Los socialistas blindan su liderazgo en Navarra y vuelven a lograr dos asientos. EH Bildu cierra el reparto navarro con un escaño y mantiene su puesto, de modo que la izquierda abertzale conserva su representación en la comunidad foral.

La circunscripción gipuzcoana vuelve a ser una de las pocas del Estado en las que el PP no consigue representación. Esta ausencia contrasta con el avance del PP en Navarra, donde la lista conjunta con UPN le permite alcanzar la segunda posición.