EEUU Retira 5.000 Soldados de Alemania y Ataca a España e Italia

El presidente Trump ordena la retirada de 5.000 soldados de Alemania, argumentando falta de apoyo europeo a su política hacia Irán, y lanza duras críticas a España e Italia por su postura sobre el programa nuclear iraní.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 soldados estacionados en Alemania , una decisión anunciada este viernes por el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Pernell.

Según Pernell, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha emitido la orden de retirada en respuesta a una evaluación de las necesidades y las condiciones actuales en el terreno. La medida, que se espera se complete en un plazo de seis a doce meses, representa un cambio significativo en la presencia militar estadounidense en Europa y refleja una creciente tensión en las relaciones transatlánticas.

Fuentes dentro del Departamento de Guerra, citadas por la cadena Newsnation, cercana a la Casa Blanca, revelan que los efectivos retirados de Alemania serán reasignados a otros destinos estratégicos, con una posible distribución entre territorio estadounidense y la región del Indo-Pacífico. Esta reubicación estratégica busca fortalecer la postura de Estados Unidos en áreas consideradas de mayor importancia para sus intereses de seguridad nacional.

La decisión ha sido tomada en un contexto de creciente frustración por parte del presidente Trump con respecto a la falta de apoyo de Alemania y otros aliados europeos en relación con la política estadounidense hacia Irán. La administración Trump considera que la falta de compromiso de estos países ha sido un factor determinante en la toma de esta decisión.

La tensión entre Estados Unidos y Alemania se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente después de que el canciller alemán expresara su opinión sobre la situación en Irán, afirmando que Estados Unidos estaba siendo 'humillado' por la guerra en ese país. Estas declaraciones fueron consideradas 'inapropiadas e inútiles' por la administración Trump, lo que contribuyó a un deterioro en las relaciones bilaterales.

La decisión de retirar las tropas también se interpreta como una señal de descontento con la OTAN, a la que la administración Trump ha criticado repetidamente por considerar que no está asumiendo una parte justa de la carga en materia de defensa. Según fuentes del Departamento de Guerra, se instó a los aliados europeos a adoptar un enfoque más pragmático y liderar una OTAN centrada en los intereses europeos, pero esta recomendación no fue seguida, lo que condujo a la decisión de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania.

La administración Trump ha argumentado que los aliados europeos no han demostrado un compromiso suficiente con la seguridad colectiva y que Estados Unidos no puede seguir asumiendo la mayor parte de los costos de defensa en la región. Esta postura ha generado controversia y ha provocado críticas por parte de algunos analistas, quienes advierten que la reducción de la presencia militar estadounidense en Europa podría debilitar la alianza transatlántica y aumentar la vulnerabilidad de la región ante posibles amenazas.

Además de la retirada de tropas de Alemania, el presidente Trump ha continuado este viernes con sus ataques y amenazas contra España e Italia, acusándolos de ser permisivos con el desarrollo de un programa nuclear por parte de Irán. En declaraciones públicas, Trump afirmó que los gobiernos de España e Italia parecen estar de acuerdo con que Irán posea armas nucleares, una acusación que ha sido ampliamente desmentida.

El presidente Trump también criticó la falta de apoyo de España e Italia en relación con la política estadounidense hacia Irán, recordando que Estados Unidos ha brindado ayuda a estos países en el pasado, especialmente en relación con Ucrania, pero que no ha recibido el mismo nivel de apoyo a cambio. Trump enfatizó que Estados Unidos tiene el control de la situación en Irán y que no necesita la ayuda de otros países para lograr sus objetivos.

Asimismo, señaló que España e Italia dependen del estrecho de Ormuz para el suministro de petróleo, mientras que Estados Unidos no, lo que, según su opinión, debería haber motivado a estos países a ofrecer su apoyo. La retórica agresiva del presidente Trump ha generado preocupación en Europa y ha exacerbado las tensiones en las relaciones transatlánticas.

La combinación de la retirada de tropas de Alemania y las críticas a los aliados europeos sugiere una reevaluación fundamental de la política exterior estadounidense bajo la administración Trump, con un enfoque cada vez mayor en la defensa de los intereses nacionales y una menor disposición a asumir compromisos multilaterales





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