La Comisión Marítima Federal de EEUU sanciona a España por bloquear barcos a Israel, afectando 1.035 millones en exportaciones de aceite de oliva.

La Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos ha propuesto oficialmente un veto completo a las exportaciones españolas de aceites y grasas, una medida que representa un impacto financiero directo de 1.035 millones de euros para el sector agroalimentario español. Esta decisión se enmarca en las escaladas comerciales iniciadas tras las políticas de transporte marítimo adoptadas por el Gobierno de España, generando una incertidumbre significativa para los principales productores del sector.

El impacto financiero directo sobre el sector oleícola

La propuesta de la FMC busca vetar el capítulo comercial 15, lo que implica la prohibición total de importación de aceites y grasas, incluyendo íntegramente el aceite de oliva español destinado al mercado norteamericano. En el año 2025, las exportaciones de aceite de oliva de España a Estados Unidos alcanzaron un valor de 735,3 millones de euros, representando aproximadamente el 15% de los ingresos totales por exportación de este producto específico. Un veto de estas características paralizaría ventas y contratos comerciales con ese país, colocando en riesgo una parte sustancial de la facturación del sector.

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Causas de la disputa comercial y posiciones de EE.UU

La raíz de esta tensión comercial reside en el bloqueo español a buques estadounidenses con destino a Israel, una medida adoptada por el Gobierno español que Washington ha calificado como perjudicial. La FMC argumenta que estas restricciones generaron condiciones de transporte marítimo desfavorables para el comercio exterior de Estados Unidos, afectando la eficiencia y fiabilidad de la cadena de suministro internacional. Como respuesta, la Comisión propuso un paquete de sanciones valorado en 2.810 millones de euros, que incluye una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española y restricciones a la importación de determinados productos estratégicos.

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Posicionamiento de Dcoop y riesgos para activos locales

Antonio Luque, presidente de Dcoop, el mayor productor mundial de aceite de oliva y aceituna de mesa, ha manifestado su profunda preocupación por este "gran riesgo", identificándolo como la mayor dificultad e incertidumbre que enfrenta el sector en la actualidad. Además de su producción propia, Dcoop posee el 50% de Pompeian, una marca líder en el mercado estadounidense, lo que expone sus activos y ventas directas a la regulación y volatilidad del mercado norteamericano. La compañía ha reconocido que este activo está actualmente en revisión debido a la situación regulatoria y los posibles impactos comerciales derivados de las sanciones propuestas.

Procedimientos administrativos y próximos pasos regulatorios

La decisión final sobre si las sanciones propuestas por la FMC se aplican realmente recae en la Administración de Estados Unidos, específicamente a través de la Secretaría de Comercio. La Comisión Marítima Federal espera resolver este asunto en las próximas semanas, una vez concluida la fase de consulta pública. En su informe final, la FMC podría optar por limitar las importaciones de manera general, imponer restricciones más específicas, limitar únicamente ciertas categorías comerciales o aplicar una combinación de estas opciones, dejando al sector español en vilo mientras se define el alcance exacto de las nuevas barreras comerciales.