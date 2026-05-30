EEUU presiona a Europa para que aumente su gasto militar y asuma más responsabilidad en la defensa aliada

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha exigido a los aliados europeos de la OTAN que incrementen su inversión en defensa durante el Diálogo Shangri-La en Singapur, contrastando el compromiso de países asiáticos como Japón y Filipinas. Hegseth ha afirmado que las alianzas se evalúan por la capacidad combativa real y no por retórica, señalando que la era en que Washington subvencionaba la defensa de naciones adineradas ha terminado. Estas declaraciones se enmarcan en la estrategia de la administración Trump de reequilibrar los compromisos globales, que incluye la reubicación de tropas desde Alemania hacia Polonia y la insistencia en que Europa asuma un mayor papel en la seguridad continental. La necesidad de que los socios europeos alcancen un gasto militar del 5% del PIB en diez años será evaluada en la próxima cumbre de la OTAN en Turquía, tras una reunión ministerial en Suecia que ya advirtió sobre el vacío que dejará la retirada parcial de fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos ha instado a sus aliados europeos y de la OTAN a aumentar su inversión militar, comparando su falta de compromiso con el esfuerzo de socios asiáticos como Corea del Sur.

Durante un discurso en Singapur, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, enfatizó que las alianzas se miden por la capacidad de combate, no por conferencias. Hegseth elogió a Japón y Filipinas por entender que las asociaciones duraderas no se basan en ideales, y advirtió que Europa Occidental debe asumir más responsabilidad. Estas declaraciones se producen tras una reunión de la OTAN en Suecia, donde se discutió la necesidad de que Europa compense la retirada de tropas estadounidenses.

La Alianza Atlántica celebrará una cumbre en Turquía para evaluar el aumento del gasto militar al 5% del PIB en diez años. Tanto es así que Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, ha aseverado que ha comparado su falta de inversión militar con la que sí están realizando sus socios asiáticos como Corea del Sur.

Durante un discurso en Singapur, Hegseth ha aseverado que "las alianzas no se juzgan por el número de banderas, sino por el número de formaciones militares". Ha afirmado precisamente durante el principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La.

De hecho, el jefe del Pentágono ha ensalzado en su intervención a los aliados asiáticos de EEUU, entre ellos Japón y Filipinas, por haber "comprendido desde hace tiempo que la base de una asociación duradera no se fundamenta en valores idealistas", y posteriormente ha aceptado que "la era en la que EEUU subvencionaba la defensa de las naciones ricas ha terminado; necesitamos socios, no protectorados", ha añadido. Unas declaraciones que se producen después de que los ministros de Exteriores de la OTAN se reunieran la semana pasada en Suecia y concluyeran que Europa tendrá que llenar el vacío que vaya dejando EEUU con la retirada de tropas de su territorio.

En vísperas del encuentro de la Alianza, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado que enviaría a Polonia 5.000 soldados después de haber cancelado el despliegue de 4.000 previsto en ese país y ordenado la salida de otros 5.000 de Alemania.

Los cancilleres de la OTAN pidieron que Washington siga anclado en el seno de la organización, así como orden en el repliegue esperado, que según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no es una medida "punitiva", sino una respuesta a los "compromisos globales" de EEUU, donde se espera que hagan un balance sobre cómo alcanzar el objetivo de elevar su gasto militar al 5% de su PIB en diez años, planteado en la anterior cumbre aliada, el año pasado en La Haya





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