EEUU e Irán elevan la tensión con ataques en el estrecho de Ormuz a un mes del alto el fuego

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, violando el alto el fuego y generando incertidumbre sobre las negociaciones de paz. Trump asegura que los buques estadounidenses resultaron ilesos, mientras Teherán denuncia un ataque a un petrolero y zonas civiles. El presidente estadounidense amenaza con mayor violencia si no se firma un acuerdo pronto.

Estados Unidos e Irán elevaron este jueves la tensión con un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz, a pocas horas de que se cumpla un mes del inicio del alto el fuego entre las partes.

Mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que las fuerzas de su país resultaron ilesas, Teherán denuncia una violación del alto el fuego decretado hace 29 días por el propio mandatario norteamericano. En este contexto de conflictividad, las fuerzas armadas estadounidenses e iraníes se han visto envueltas en un intercambio de fuego donde ambos bandos culpan al otro de haber iniciado la agresión. Este acto contradice los supuestos avances de conversaciones hacia un acuerdo de paz.

Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo. Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Previamente, el Comando Central estadounidense había comunicado que atacó centros de mando y control e instalaciones militares iraníes, como respuesta a un ataque de misiles, drones y embarcaciones rápidas de parte de Teherán en contra de sus tres buques destructores, USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason, mientras atravesaban la vía marítima que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán. Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!

, declaró el mandatario. Teherán ha denunciado la madrugada de este viernes que Estados Unidos violó el alto el fuego con un ataque sobre dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz. Una de ellas se trataba de un petrolero iraní, y aseguró haber lanzado a su vez andanadas contra barcos militares estadounidenses a modo de respuesta.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, portavoces del Cuartel Central General Jatam al Anbiya informaron que el ataque se produjo contra un petrolero iraní que se alejaba de la costa de la república islámica para dirigirse hacia el estrecho de Ormuz en las aguas de la región de Jask, y contra otro barco que precisamente estaba atravesando el estrecho cerca del puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además, según el Ejército iraní, Estados Unidos también lanzó ataques en cooperación con países de la región contra zonas civiles en la costa de Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.

Tras el intercambio de ataques, Trump defendió ante la cadena ABC que el alto el fuego sigue vigente y que solo se había tratado de un golpecito de amor. El mandatario, no obstante, en su cuenta de Truth Social, amenazó con atacar con mayor fuerza militar y violencia a Teherán si Irán no firma un acuerdo pronto.

El republicano celebró que los tres buques norteamericanos resultaron ilesos y que se reincorporaron al bloqueo naval que mantiene vigente sobre la república islámica, como medida de presión para forzar a Irán a un acuerdo. El nuevo contexto de violencia deja una fuerte incertidumbre sobre las alternativas reales de que ambas partes logren concretar conversaciones de paz, pese a que 24 horas atrás Trump insistió en la Casa Blanca con que el diálogo iba por buen camino.

Tras los ataques, Trump fue abordado por periodistas en la Casa Blanca e insistió en que han retomado las negociaciones con Teherán, y según su criterio, los iraníes desean un acuerdo mucho más que él. Por último, dijo que el alto el fuego sigue vigente a pesar de los ataques: Sí, así es. Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla





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