EEUU e Irán anuncian un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz tras cinco meses de bloqueo

Washington y Teherán han alcanzado un memorando de entendimiento, que se firmará el viernes en Suiza, para normalizar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, cerrado desde febrero. El pacto busca resolver la crisis energética desatada por el bloqueo, aunque expertos advierten que la recuperación completa del flujo comercial tomará meses.

Washington y Teherán han anunciado este domingo un acuerdo que debería firmarse el próximo viernes para poner fin a la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El instrumento legal, un memorando de entendimiento, será rubricado en Suiza como paso previo a la implementación de las medidas acordadas. Aunque no se ha divulgado el contenido completo del pacto, se conocen algunos aspectos centrales. Irán ha condicionado el inicio de su cumplimiento a la firma formal, la cual, según el mediador paquistaní, está prevista para el viernes.

La tensa situación en Oriente Medio, con los continuos bombardeos israelíes en el Líbano, incluidos los barrios del sur de Beirut, amenaza la estabilidad del proceso. La reapertura del Estrecho de Ormuz, vital para el transporte marítimo, es el núcleo del acuerdo. Este paso, por donde fluía aproximadamente el 20% del petróleo mundial, fue bloqueado por Irán y posteriormente por EEUU, lo que había desatado una crisis energética global.

El precio de la gasolina en Estados Unidos se ha incrementado en un 50% desde el inicio del conflicto, y el barril de Brent ha superado los 120 dólares. Tras el anuncio, el precio del Brent cayó más de 3 dólares y los mercados bursátiles asiáticos reaccionaron con alzas.

El presidente Donald Trump ha declarado que el estrecho se abrirá de inmediato tras la firma, una medida que, de concretarse, impactaría de lleno en el comercio mundial de crudo y productos derivados, como fertilizantes, afectando directamente el costo de vida en múltiples países. Según la agencia iraní Mehr, el memorando establece una reapertura en un plazo de 30 días bajo "disposiciones iraníes".

Expertos en logística marítima, como Rockford Weitz de la Fletcher School, señalan que primero deberán realizarse operaciones de desminado. El experto advierte que el sector naviero retomará la ruta con cautela, primero con unos pocos buques, y que tardará meses, incluso años, en recuperar los volúmenes previos al conflicto, dada la destrucción de infraestructuras petroleras en Qatar, Arabia Saudí y Kuwait. La Casa Blanca ha comunicado que levantará simultáneamente el bloqueo naval impuesto a buques iraníes.

Este acuerdo, mediado por Pakistán, busca desescalar una confrontación que había paralizado una de las vías comerciales más estratégicas del planeta. La cumbre del G7 en Francia, a la que Trump asistirá, abordará la cooperación en las labores de limpieza de minas y en iniciativas defensivas en la región. La estabilidad del estrecho es crucial para la economía global, y cualquier contratiempo podría prolongar la crisis.

El memorandum, sin embargo, no aborda directamente el controvertido programa nuclear iraní, que mantiene un arsenal de misiles y suficiente uranio enriquecido para potencialmente fabricar armas atómicas. Esta omisión deja un elemento de incertidumbre a largo plazo. Israel, identificado como el principal instigador del conflicto junto a EEUU, no ha emitido declaración oficial alguna sobre el anuncio del acuerdo.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que la reactivación del flujo marítimo dependerá de la efectiva desmilitarización y desminado de la zona, procesos que pueden ser complejos y prolongados





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