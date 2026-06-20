EEUU cede a las demandas de Irán y pospone acuerdo tras escalada israelí en Líbano

El presidente Trump, presionado por elecciones y coste de guerra, acepta condiciones iraníes que consagran el régimen de los ayatolás, mientras Israel frustra la firma con ataques que provocan decenas de muertos. Las negociaciones técnicas se retrasan 60 días entre profundas dudas sobre su viabilidad.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha cedido ante la mayoría de las pretensiones iraníes tras meses de conflicto armado, un giro que contrasta con su retórica inicial de exigir una claudicación incondicional de Teherán.

La decisión estuvo motivada por la presión de las elecciones legislativas de mitad de mandato y el creciente descontento público por una guerra que se ha prolongado más allá de lo previsto, con un costo humano y económico significativo. El acuerdo, que debía formalizarse en una ceremonia este viernes, ha sido postergado por 60 días tras la escalada militar israelí en Líbano, un acto que Irán había advertido que constituía una línea roja para el proceso.

A pesar de la treza anunciada entre Israel y Hizbulá, mediated por Estados Unidos y Qatar, persisten dudas profundas sobre la viabilidad de las negociaciones técnicas que deben concretar el memorando de entendimiento. Expertos como Moussa Bourekba, del CIDOB, señalan que los desacuerdos estructurales sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones son probablemente insolubles en el corto plazo, dado que las partes exigen concesiones incompatibles: Irán defiende su derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos, mientras Estados Unidos busca limitaciones irrevocables.

Además, el acuerdo consolida el régimen de los ayatolás y deja a Estados Unidos con un saldo de 13 muertos, cientos de heridos y un gasto militar que supera los 29.000 millones de dólares, con una solicitud adicional de 80.000 millones para reposición de arsenales. La oposición republicana en el Senado y el distanciamiento de Israel, principal aliado regional, añaden capas de complejidad a un proceso que, en palabras del analista, trata de aplicar métodos empresariales a la geopolítica con resultados inciertos.

La guerra de cuatro meses, que Trump prometió que duraría semanas, termina así con un escenario de derrota estratégica para Estados Unidos, que ve agotadas sus reservas militares y su credibilidad, mientras Irán emerge como vencedor táctico, salvándose de una rendición total y manteniendo su infraestructura nuclear intacta bajo un marco de inspecciones similar al del acuerdo JCPOA de 2015. El hereby, la comunidad internacional observa con cautela un proceso que podría desmoronarse en cualquier momento, especialmente si Israel retoma sus ataques o si las sanciones no se levantan de manera sustancial y rápida, algo que Irán considera urgente tras el devastador impacto económico de los últimos años.

En síntesis, el acuerdo representa un retroceso para la política de máxima presión de Trump y un triunfo relativo para la diplomacia iraní, aunque su futuro pende de un hilo dado el historial de desconfianza mutua y la falta de garantías verificables





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