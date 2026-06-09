El Ejército de EEUU ha anunciado una oleada de ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache, este lunes, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Las fuerzas del Mando Central de EEUU (CENTCOM) han comenzado a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 17.00 horas (hora del este de EEUU), bajo las órdenes del comandante en jefe y en respuesta al derribo, ocurrido ayer, de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense.

Siete testigos ratifican la denuncia contra el CEO de la productora de Canal Sur. El Ejército de EEUU ha anunciado una oleada de ataques contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache, este lunes, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas del Mando Central de EEUU (CENTCOM) han comenzado a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 17.00 horas (hora del este de EEUU), bajo las órdenes del comandante en jefe y en respuesta al derribo, ocurrido ayer, de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense. La misión constituye una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada, ha publicado el Ejército de EEUU en las redes sociales.

Donald Trump había confirmado por la mañana que Irán había derribado el helicóptero Apache: Nuestro gran Ejército acaba de informarme de que, anoche, los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados. El presidente de EEUU ha asegurado que en el incidente participaron dos pilotos; ambos se encuentran a salvo y sin lesiones.

No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque. El ataque ocurre mientras Oriente Medio aún se tambalea tras las escaramuzas entre Irán e Israel el día anterior, lo que supuso el mayor golpe hasta la fecha para el frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos dos miembros de las unidades de defensa aérea del país, informa AP.

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Aragchi, ha sido directo: Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren. Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero también hablamos otros idiomas, ha publicado en la red social X. Las fuerzas extranjeras cercanas a nuestro territorio están en riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado, ha añadido Aragchi.

La Administración Trump no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin definitivamente al conflicto, especialmente a medida que Israel intensifica y amplía su campaña militar en el Líbano contra Hezbolá, la milicia respaldada por Irán. El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. (hora local) del martes frente a las costas de Omán, mientras el helicóptero realizaba una patrulla, según informó el Mando Central de Estados Unidos.

Los helicópteros AH-64 Apache han sido un recurso clave para el ejército estadounidense a la hora de hacer cumplir el bloqueo a los envíos y petroleros de crudo iraní, con el objetivo de presionar a Teherán para que acepte un acuerdo. Los Emiratos Árabes Unidos también han utilizado estos helicópteros para derribar drones iraníes. Tenemos buenas posibilidades de firmar un acuerdo en dos o tres días, ha afirmado Trump en las últimas horas.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre los motivos de este nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego inicial, Trump ha pronosticado en repetidas ocasiones que un acuerdo está cerca.

Estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso, ha dicho Trump: Si optamos por bombardear algo que podríamos hacer muy fácilmente si quisiéramos, dedicando otras dos o tres semanas a los bombardeos no les quedaría absolutamente nada. Pero el estrecho no estaría abierto durante meses. Y añadió: Si llevamos a cabo los bombardeos, ya saben, mucha gente moriría. ¿Quién quiere hacer eso?

Yo no. Estados Unidos quiere que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, que se cree quedaron sepultadas tras los ataques aéreos estadounidenses ocurridos durante la guerra de 12 días de 2025. Pero Irán se niega a ello y exige el levantamiento de las sanciones. También reclama la liberación de activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechaza





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