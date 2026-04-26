EEUU al borde del abismo: la violencia política se descontrola y recuerda a los años 60

La violencia política en Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento significativo de asesinatos y atentados contra políticos en los últimos años, especialmente durante el mandato de Donald Trump. La polarización extrema y la radicalización del debate público son factores clave en esta escalada de violencia.

La violencia política , lamentablemente, ha sido una constante en la historia de Estados Unidos , pero es innegable que en los últimos años, y de manera particularmente alarmante coincidiendo con el periodo de gobierno de Donald Trump , ha experimentado un incremento significativo, alcanzando niveles de agresiones y asesinatos de figuras política s que no se veían desde la década de 1960.

En los últimos cinco años, se han registrado hasta seis incidentes de este tipo, lo que evidencia una escalada preocupante en la polarización y la radicalización del debate público. Uno de los primeros casos que llamó la atención fue el del activista conservador Charlie Kirk, un ferviente defensor del movimiento MAGA, quien fue víctima de un atentado en un campus universitario de Utah el año pasado.

Kirk fue alcanzado por disparos frente a una multitud, un acto que generó una ola de indignación y temor. La respuesta de Donald Trump a este incidente, lejos de buscar la calma, fue avivar las llamas de la confrontación, declarando que 'la violencia política de la izquierda radical ha herido a mucha gente'. Esta declaración, percibida por muchos como una justificación implícita de la violencia, contribuyó a exacerbar las tensiones existentes.

La situación se tornó aún más trágica el pasado sábado 14 de junio de 2025, cuando Melissa Hortman, ex presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota y prominente figura del Partido Demócrata, fue brutalmente asesinada junto con su esposo en su propia residencia. El ataque fue perpetrado por un individuo vestido de uniforme, quien irrumpió en la vivienda con la clara intención de ejecutar a Hortman.

Las autoridades, tras una rápida investigación, confirmaron que el asesinato fue motivado por razones políticas, lo que subraya la gravedad de la situación y la creciente amenaza que representan los extremismos. El mismo día, el senador demócrata John Hoffman y su esposa, Yvette, fueron víctimas de un ataque similar. Ambos resultaron gravemente heridos tras recibir múltiples disparos, siendo ingresados de urgencia en un hospital.

Estos incidentes, ocurridos en un mismo día, revelan la magnitud de la crisis y la vulnerabilidad de los representantes políticos ante la violencia. La creciente distancia ideológica entre demócratas y republicanos en el Congreso, que ha alcanzado niveles sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, se refleja de manera palpable en las calles, donde la sociedad se encuentra profundamente dividida y alterada.

En este contexto, la figura de Donald Trump, lejos de actuar como un moderador, parece ser un catalizador de la violencia, avivando el fuego de la discordia y mostrando una preocupante indiferencia ante las consecuencias de sus actos. Trump, en su habitual estilo, ha intentado desviar la atención y minimizar la gravedad de la situación, argumentando que 'están ocurriendo numerosos asesinatos de figuras políticas en todo el mundo, mira en Sudamérica. En Sudamérica las cifras son simplemente horribles'.

Esta afirmación, aunque cierta en parte, no justifica ni excusa la violencia que se está produciendo en Estados Unidos. A pesar de haber pronunciado un discurso pacifista tras presenciar un tercer intento de atentado contra él, el republicano fue el responsable de la fuerte presencia militar en las calles de Minnesota a principios de año, una medida que, paradójicamente, terminó con la vida de dos civiles.

La escalada de violencia política en Estados Unidos es un fenómeno complejo que requiere un análisis profundo y una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. Es fundamental abordar las causas subyacentes de la polarización, promover el diálogo y la tolerancia, y garantizar la seguridad de los representantes políticos y de todos los ciudadanos.

La democracia estadounidense se encuentra en una encrucijada, y el futuro del país depende de la capacidad de sus líderes y de su población para superar esta crisis y construir un futuro más pacífico y justo. La inacción o la indiferencia solo conducirán a una mayor radicalización y a un deterioro irreversible de las instituciones democráticas





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