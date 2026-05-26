El ejército de EEUU ha declarado que ha llevado a cabo ataques en el sur de Irán, dirigidos a sitios de lanzamiento de misiles y a embarcaciones que colocaban minas. El presidente de EEUU, Donald Trump, afirma que las negociaciones con Teherán están avanzando favorablemente.

El ejército de EEUU afirma haber llevado a cabo ataques en Irán , sin dar detalles sobre las supuestas amenazas provenientes de Irán y lo que esto implica para las negociaciones.

Fotografía difundida en la cuenta en X @SecWar del secretario de Guerra de EE. UU. , Pete Hegseth, de marinos en el portaaviones Gerald R. Ford. El ejército de EEUU ha declarado este lunes que ha llevado a cabo ataques en “legítima defensa”, según sus palabras, en el sur de Irán, dirigidos, entre otros objetivos, a sitios de lanzamiento de misiles y a embarcaciones que colocaban minas.

Esto ocurre mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, afirma en las redes sociales que las negociaciones con Teherán están “avanzando favorablemente”. Los ataques se ejecutaron “para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes”, pero el ejército estaba “actuando con contención durante el alto el fuego vigente”, señala en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del ejército estadounidense.

No hay más detalles sobre las supuestas amenazas provenientes de Irán y lo que esto implica para las negociaciones. Tampoco ha habido una respuesta oficial por parte de Irán, país que había enviado al presidente de su parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, a Qatar para mantener negociaciones sobre un posible acuerdo con Estados Unidos. Qatar, que ha sufrido intensos ataques por parte de Irán durante la guerra, mantiene bajo su custodia miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

En Irán, el sitio web de noticias Tabnak —considerado cercano al exjefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaei— identificó a cuatro efectivos de la Guardia fallecidos, afirmando que habían muerto a consecuencia de los ataques estadounidenses contra embarcaciones, informa AP. Por otro lado, la televisión estatal iraní informó de explosiones en las inmediaciones de Bandar Abbas, una ciudad situada en el estrecho de Ormuz que alberga un puerto militar y un aeropuerto de uso dual.

Estos ataques constituyen los incidentes más recientes en sacudir el alto el fuego que ha regido durante varias semanas en el marco de la guerra. El estrecho de Ormuz, por donde solía transitar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados a nivel mundial, permanece, en la práctica, bajo el control de Irán, lo cual perturba los mercados energéticos globales.

En paralelo, Trump ha declarado que cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra con Irán debería incluir el requisito de que varios países, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se adhieran a los Acuerdos de Abraham; estos acuerdos, negociados bajo la mediación de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, tienen como objetivo normalizar las relaciones con Israel. Esta propuesta surge en un momento en que el incipiente acuerdo con Irán afrontaba críticas por parte de sus propios correligionarios republicanos, quienes abogan por adoptar una postura más firme frente a Teherán, y podría añadir nuevas complicaciones diplomáticas al proceso de negociación.

En un post en Truth Social por la noche, el presidente de EEUU afirmaba: “El uranio enriquecido (¡polvo nuclear! ) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —y en conjunto y coordinación con la República Islámica de Irán—, destruidoo en otra ubicación aceptable, actuando la Comisión de Energía Atómica —o su equivalente— como testigo de este proceso y acontecimiento”.

El Ejército israelí ha asegurado estar atacando el Valle de la Bekaa, este del Líbano y unas de las áreas menos afectadas desde el alto en fuego entre el Estado hebreo y la milicia chií libanesa Hizbulá, así como “otras zonas” de su país vecino, informa Efe. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a una publicación en X de la Presidencia libanesa asegurando que la ofensiva de Israel al sur de Líbano tiene como propósito “proteger a sus ciudadanos de los ataques de Hizbulá y desmantelar el reino del terror que construyó allí”.

El medio israelí Haaretz informaba el lunes por la noche que el Ejército israelí prepara “un ataque a gran escala contra Hizbulá. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel intensificará sus ataques en el Líbano”.

Un total de 3.185 personas han muerto y otras 9.633 resultaron heridos en ataques y bombardeos israelíes contra el Líbano desde inicios del pasado mes de marzo, y que siguen contra el sur del país mediterráneo a pesar del alto el fuego en vigor. Según el Centro de Operación de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, “el balance total acumulado de la agresión entre el 2 de marzo y el 25 de mayo es de 3.185 mártires y 9.633 heridos”





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