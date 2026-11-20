El Departamento de Justicia de EE.UU. pide a la Corte Suprema mantener la suspensión del TPS para 600.000 venezolanos, cuya vigencia vencería este viernes 21 de noviembre de 2025.

El Gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema el miércoles 19 de noviembre de 2025, con el objetivo explícito de mantener vigente la decisión administrativa de retirar el Estatus de Protección Temporal a cientos de miles de inmigrantes venezolanos residentes en el país. Este movimiento busca frenar de manera inmediata cualquier intento de restablecimiento del beneficio que protege a estos ciudadanos contra la deportación.

La Alianza Nacional del Estatus de Protección Temporal demandó al Gobierno de Donald Trump en 2025 por la decisión de poner fin al programa, y logró inicialmente que un juez federal fallara a favor de los demandantes en este litigio prolongado. Sin embargo, el Ejecutivo recurrió a la más alta instancia judicial, que autorizó temporalmente la suspensión del beneficio, una medida que está programada para expirar este viernes 21 de noviembre de 2025.

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Detalles del recurso legal y fechas críticas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente al máximo tribunal que desestime la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California, la cual ordenó en octubre de 2024 restablecer el beneficio migratorio. Esta solicitud representa la tercera vez que el Gobierno del presidente Donald Trump pide una suspensión vinculada a este caso específico, en el que existe una sentencia definitiva del tribunal de distrito que anuló la cancelación del TPS para 600.000 beneficiarios de la medida.

En su solicitud de emergencia, el departamento argumentó que la Corte Suprema debe volver a suspender el fallo de un juez federal que determinó que las autoridades carecían de facultades para poner fin al Estatus de Protección Temporal, un estatus concedido originalmente durante el mandato del expresidente Joe Biden. Si no hay una intervención judicial efectiva hasta el 20 de noviembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional tendrá que restablecer el programa tras una interrupción de 19 meses.

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Posiciones de las partes y argumentos legales

Se prevé que el fallo del juez federal de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, entre en vigor este viernes 21 de noviembre de 2025, a menos que un tribunal federal de apelaciones o la Corte Suprema prorroguen su suspensión. Con anterioridad, la Corte Suprema ya había suspendido el fallo de Chen en octubre de 2024 para permitir que el gobierno apelara la decisión. El gobierno sostiene que las autoridades federales tienen la potestad administrativa necesaria para revisar y modificar los estatus migratorios temporales basándose en la evaluación de la seguridad nacional y la estabilidad externa.

Por otro lado, José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del Estatus de Protección Temporal, organizacion que defiende a los beneficiarios y presentó la demanda original contra el Gobierno de Donald Trump en 2025, describió la situación actual como crítica. Palma señaló que el ataque del gobierno contra el TPS ha provocado la separación de familias, deportaciones hacia un país en crisis y una tremenda inestabilidad para las comunidades vulnerables afectadas por esta incertidumbre legal prolongada.

Impacto real en la comunidad venezolana

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio temporal establecido por el Gobierno de Estados Unidos para personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. El estatus indica que quienes lo poseen y las personas elegibles durante la revisión inicial de sus casos no son removidos de Estados Unidos y tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional, además de poder buscar trabajo mediante el Documento de Autorización de Empleo y obtener autorización para viajar.

En el hipotético escenario de que se restablezca el TPS, la medida detendría la deportación de cientos de personas con órdenes definitivas de expulsión. Además, obligaría al Gobierno a liberar de inmediato a unos 1.800 venezolanos que actualmente se encuentran detenidos en instalaciones federales. Esta situación genera un impacto directo y tangible en la vida de las familias venezolanas, quienes dependen de la estabilidad que ofrece este estatus para mantenerse en el país y trabajar legalmente mientras persisten las condiciones de riesgo en Venezuela.