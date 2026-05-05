EE.UU. Revoca Visas a Miembros de la Junta Directiva de La Nación en Costa Rica

La revocación de visas a cinco miembros de la junta directiva del periódico costarricense La Nación por parte de Estados Unidos ha generado preocupación por la libertad de prensa y la falta de explicaciones oficiales. El incidente ocurre en un contexto de tensiones entre el gobierno costarricense y algunos medios de comunicación.

El diario La Nación , uno de los periódicos más importantes de Costa Rica , denunció la revocación de visas a cinco de sus siete miembros de la junta directiva por parte de Estados Unidos .

Esta acción ha provocado una ola de preocupación tanto en el medio como en organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes alertan sobre posibles implicaciones para la libertad de prensa en el país. La Nación lamenta la falta de explicaciones oficiales por parte del gobierno estadounidense, calificando la medida como 'inédita' contra un periódico generalista e independiente.

A pesar de las solicitudes de información, la embajada de Estados Unidos en Costa Rica se ha limitado a reiterar su política de confidencialidad en casos de visas, remitiendo las consultas al Departamento de Estado. La Nación ha sugerido en un editorial que la revocación de visas podría ser una represalia por su cobertura crítica hacia Estados Unidos o incluso hacia el presidente costarricense Rodrigo Chaves, un aliado de Donald Trump.

El periódico argumenta que, ante la ausencia de justificaciones objetivas, la medida parece destinada a castigar su línea editorial y socavar su autonomía periodística. El gobierno costarricense, por su parte, ha defendido la salud de la libertad de expresión en el país, aunque ha mantenido una relación tensa con varios medios de comunicación, incluyendo La Nación, a los que ha calificado en ocasiones como 'prensa canalla'.

Esta tensión se ha manifestado en discursos estigmatizantes y dificultades en el acceso a la información pública. La SIP ha expresado su profunda preocupación, calificando la revocación de visas como 'sin precedentes' y advirtiendo sobre los efectos inhibitorios que este tipo de acciones pueden tener sobre el ejercicio del periodismo.

La organización ha documentado un deterioro en las condiciones para la libertad de prensa en Costa Rica durante la actual administración, señalando discursos hostiles y un clima adverso para el debate plural. Organizaciones locales como el Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) han defendido el rol fiscalizador de la prensa y recordado la protección constitucional de la libertad de expresión.

Este incidente ocurre en un momento de transición política, a pocos días de que Laura Fernández asuma la presidencia, sucediendo a Rodrigo Chaves, considerado un aliado cercano de Donald Trump





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