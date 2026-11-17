La Administración Trump exige licencias previas para chips de IA en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil. El objetivo es evitar que empresas chinas eludan las restricciones tecnológicas.

La Administración de Donald Trump ha anunciado una nueva normativa que establece la obligatoriedad de obtener licencias previas para la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial hacia centros de datos ubicados en terceros países. Esta medida regulatoria afecta específicamente a naciones como Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, marcando un cambio significativo en la política de control de exportaciones tecnológicas estadounidenses.

Evadir restricciones tecnológicas mediante remota

El objetivo principal de esta nueva directiva, publicada por el Departamento de Comercio, es prevenir que empresas chinas eludan las actuales restricciones tecnológicas de Estados Unidos a través de acuerdos de computación remota. La Oficina de Industria y Seguridad, dependiente del Departamento de Comercio, explica que la norma busca evitar que la tecnología estadounidense se exporte indirectamente mediante el uso de infraestructuras en países aliados o neutrales para beneficio de entidades chinas.

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Tensión por espionaje con Megaspeed International

La normativa provisional se publicó apenas unos días después de la dimisión de Jensen Huang, el ex consejero delegado de Nvidia. Esta salida coincide con un presunto caso de espionaje que involucra a una exejecutiva china, Alice Huang, quien está vinculada a la empresa Megaspeed International. Alice Huang se encuentra actualmente en China y figura en las indagaciones de Estados Unidos como posible espía, mientras que Megaspeed está siendo investigada por posibles violaciones de los controles de exportación.

Impacto inmediato en operadores de infraestructura

De forma inmediata, los operadores de los centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil deben solicitar una licencia al gobierno estadounidense antes de exportar chips avanzados fabricados por empresas como Nvidia. Este requisito administrativo añade nuevos trámites burocráticos y la posibilidad de denegaciones, lo que complica la operación de infraestructuras de computación en la nube que sirven a clientes internacionales. La medida busca garantizar que las restricciones vigentes no se eludan mediante servicios de acceso remoto.

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Justificación de seguridad nacional y viaje a Asia

La justificación oficial del Departamento de Comercio se fundamenta en la necesidad de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. El objetivo es evitar usos de tecnologías sensibles que puedan amenazar esa seguridad o ser utilizadas para fines militares o de vigilancia no autorizados. La normativa ha sido redactada bajo las directrices del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional, buscando un equilibrio entre la adopción global comercial legítima y la protección de secretos tecnológicos.

Contexto diplomático en cumbres regionales asiáticas

El anuncio coincide con el viaje del presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de la Administración a Asia, donde participarán en una serie de cumbres regionales. En estos encuentros, se abordará la cuestión de los controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada, buscando alinear a los socios regionales con las políticas de seguridad tecnológica. Megaspeed ha negado haber cometido irregularidad alguna en relación con las acusaciones de espionaje, pero el contexto ha acelerado la revisión de permisos de exportación.