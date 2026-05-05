EE. UU. Presiona a Colombia y México por Mayor Lucha Contra el Narcotráfico

La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de EE. UU. exige a Colombia y México resultados más concretos en la lucha contra el narcotráfico, amenazando con ejercer presión diplomática y condicionar la ayuda a resultados tangibles.

El gobierno de los Estados Unidos manifiesta una creciente preocupación por el tráfico de drogas proveniente de América Latina, particularmente de Colombia y México , considerándolo una de las amenazas más significativas para la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

La recién publicada Estrategia Nacional de Control de Drogas, impulsada por el presidente Donald Trump, establece la intención de ejercer una mayor presión sobre Colombia y México para obtener resultados más concretos en la lucha contra el narcotráfico. En el caso de Colombia, la administración estadounidense espera un incremento en las acciones dirigidas a la reducción de los cultivos de hoja de coca, la materia prima para la producción de cocaína, así como una interrupción más efectiva de las redes criminales que se benefician de este comercio ilícito.

Con respecto a México, la estrategia se centra en la necesidad de aumentar los decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas, y en la desarticulación de la capacidad de los cárteles de la droga para operar y amenazar el territorio estadounidense. La estrategia detalla un enfoque integral que combina el apoyo a los países aliados en sus esfuerzos antinarcóticos con la aplicación de presión diplomática a través del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa.

Se subraya la intención de aprovechar todos los compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir a los países de origen y tránsito de drogas, incluyendo a China, India y Canadá, la adopción de marcos regulatorios más estrictos para la supervisión de embarques de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio. El gobierno estadounidense se compromete a liderar iniciativas globales de programación y control, instando a los países a tomar medidas enérgicas contra individuos y entidades involucradas en el tráfico de drogas, tanto de origen natural como sintético, así como contra sus precursores y equipos relacionados.

Un componente clave de esta estrategia es la búsqueda de cooperación con las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones criminales que operan en el país, incluyendo cárteles como el de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que fueron designados en un decreto emitido por Trump en febrero de 2025. Esto implica un aumento en la coordinación entre Estados Unidos y México en la lucha contra las amenazas transnacionales, a través de programas de capacitación para las autoridades mexicanas, intercambio de información, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas.

Sin embargo, esta asistencia estará condicionada a la obtención de resultados tangibles, incluyendo el arresto, procesamiento y extradición de líderes de organizaciones criminales, así como el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas. Los gobiernos de Colombia y México han respondido a estas demandas, afirmando su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y su disposición a colaborar con Estados Unidos, siempre y cuando se respete su soberanía nacional.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha destacado los decomisos históricos de cocaína realizados por su gobierno, mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha enfatizado los esfuerzos de su país para combatir a los cárteles. A pesar de estas declaraciones, la nueva estrategia estadounidense refleja una percepción de que los gobiernos anteriores han sido demasiado indulgentes en la lucha contra el narcotráfico, y que es necesario adoptar un enfoque más firme para exigir responsabilidades a los países de origen y tránsito.

La estrategia critica la falta de rendición de cuentas por parte de estos países, su aplicación laxa de la ley y su falta de voluntad política para tomar medidas decisivas para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. En consecuencia, el gobierno de Trump se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas y químicos relacionados, y a someterlos a una mayor rendición de cuentas.

Se espera que estos países investiguen, procesen y eliminen el tráfico de drogas ilícitas desde sus raíces, bajo la amenaza de posibles sanciones o restricciones en la cooperación





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