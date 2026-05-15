EE.UU. prepara acusación contra Raúl Castro por derribo de avionetas en Cuba hace 30 años

El gobierno de Estados Unidos se prepara para presentar cargos contra Raúl Castro, exdirigente cubano y hermano del fallecido líder Fidel Castro, por el derribo de dos avionetas hace 30 años. La acusación está pendiente de la aprobación de un gran jurado.

La justicia de EE. UU. prepara una acusación contra el exdirigente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, según medios estadounidensesEl gobierno de Estados Unidos se prepara para presentar cargos contra Raúl Castro , por el derribo de dos avionetas hace 30 años.

La acusación contra el exmandatario cubano de 94 años está pendiente de la aprobación de un gran jurado. Si se produce, supondría una fuerte escalada en la presión de Washington sobre la cúpula de poder de Cuba, en un contexto marcado por la grave crisis económica y energética que se vive en la isla





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