EE.UU. pierde estatus de libre de sarampión tras años de bajas vacunaciones

Estados Unidos pierde su condición de país libre de sarampión. Una comisión de la OPS confirma la transmisión endémica por brotes récord y descensos en la inmunización.

Estados Unidos ha perdido oficialmente su estatus de nación libre de sarampión, un hito sanitario que mantenía desde el año 2000. Una comisión internacional de expertos designada por la Organización Panamericana de la Salud determinó que el país ya no cumple con los requisitos técnicos necesarios para mantener dicha clasificación. Esta noticia fue confirmada el viernes por fuentes cercanas al proceso ante CNN y publicada inicialmente por The Wall Street Journal.

La decisión representa un revés significativo para la política de salud pública nacional. Las autoridades sanitarias habían advertido durante años sobre el descenso progresivo de los niveles de vacunación y el consiguiente aumento vertiginoso de casos. Este fallo oficial valida las preocupaciones de los especialistas sobre la fragilidad actual de la inmunidad colectiva en el territorio estadounidense.

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Criterios técnicos y evidencia genética

La comisión internacional establece que una infección se considera endémica si las cepas virales se transmiten de persona a persona durante al menos un año dentro de las fronteras del mismo país. Para verificar esta transmisión continua, los miembros del comité analizan el código genético de los virus extraídos de muestras de pacientes. Cada vez que un virus se copia, introduce pequeños cambios en su material genético, lo que permite a los científicos determinar el grado de relación entre las infecciones.

La evidencia empírica presentada al comité fue contundente. Científicos del laboratorio de salud pública de Utah publicaron en agosto un estudio preliminar que demostraba que una cepa específica de sarampión circulaba en ese estado durante más de un año. Este mismo virus fue responsable de más del 95% de los casos registrados, propagándose desde el suroeste hasta el centro de Utah. La situación generó más de 600 casos documentados entre junio de 2025 y junio de 2026.

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Posiciones de expertos y actores políticos

El Dr. Demetre Daskalakis, exdirector del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., calificó la pérdida del estatus como una revelación de fisuras en los cimientos del sistema. Daskalakis afirmó que perder esta condición indica una menor preparación nacional para afrontar desafíos de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Su declaración subraya la gravedad del evento más allá de lo meramente técnico.

Por otro lado, la viróloga y editora jefa de la revista Vaccine, Dra. Angela Rassmussen, de la Universidad de Saskatchewan en Canadá, señaló que la decisión no fue difícil. Ella argumentó que los datos de Utah por sí solos habrían sido suficientes para fundamentar el veredicto de la comisión. Rassmussen destacó que los datos históricos respaldan claramente la conclusión de la transmisión activa del virus.

En el ámbito político, la situación se ha visto complicada por las declaraciones de miembros de la administración Trump. El presidente Donald Trump y otros funcionarios han puesto públicamente en duda la seguridad y la eficacia de las vacunas que previenen el sarampión. Estas posiciones han sido señaladas por expertos como un factor que influye en la desconfianza pública y en las tasas de adhesión a los programas de inmunización.

Impacto real y próximos pasos sanitarios

Las consecuencias de esta falta de inmunidad han sido trágicas y cuantificables. Dos bebés han fallecido este año en Pensilvania. Ambos menores eran demasiado pequeños para recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). Estas muertes evidencian el riesgo directo para los grupos vulnerables que no pueden protegerse mediante vacunación activa debido a su edad.

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La magnitud de la crisis sanitaria se refleja en las cifras nacionales. Estados Unidos ha notificado más de 5.400 casos de sarampión este año, la cifra más alta registrada desde 1991. La mayoría de estos casos están relacionados con los 43 nuevos brotes declarados este año. Además, más de 1.000 casos adicionales están vinculados a brotes que tuvieron origen en el año anterior, demostrando la persistencia del problema.

La inmensa mayoría de las infecciones ocurridas este año se han dado en personas que no habían recibido la vacuna MMR o cuyo estado de vacunación es desconocido. Los expertos afirman que el riesgo de brotes persiste en cualquier lugar donde las tasas de vacunación se mantengan por debajo del 95%. Este umbral es clave para la inmunidad de rebaño frente a una enfermedad altamente contagiosa. Desde el año 2000, la vacunación generalizada había mantenido el control, pero el virus ha encontrado ahora más familias y comunidades vulnerables.