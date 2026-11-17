La OPS confirma el fin del estatus de eliminación del sarampión en EE.UU. por transmisión local continua. Más de 5.000 casos este año alertan sobre riesgos sanitarios.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció oficialmente el martes que Estados Unidos ha perdido su estatus de eliminación del sarampión. Esta designación, que el país había mantenido durante 26 años, se revoca debido a más de un año de transmisión local continua del virus en territorio nacional. La organización también confirmó que esta situación de enfermedad endémica se ha reestablecido en Bolivia y México.

Implicaciones sanitarias de la reversión del estatus

El doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., director de la OPS, subrayó que perder esta designación conlleva implicaciones mucho más amplias que la mera pérdida de un título de salud pública. Barbosa explicó que la circulación prolongada del virus pone directamente en riesgo a las familias y comunidades de enfermedades, hospitalizaciones y muertes prevenibles, lo que requiere medidas urgentes. Para el doctor Peter Hotez, codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas en Houston, la situación se resume en una frase contundente: básicamente, el sarampión ha vuelto.

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Cifras y perfil de los afectados este año

Los datos reflejan una escalada significativa de contagios. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos ha registrado al menos 5.412 casos confirmados de sarampión este año, lo que constituye el mayor número de contagios en más de tres décadas. La gran mayoría de estos casos han ocurrido en personas que no recibieron la vacuna triple vírica (MMR) contra el sarampión, las paperas y la rubéola, o cuyo estado de vacunación es desconocido. Aunque los expertos advierten que la cifra real podría ser mayor, los dos bebés que fallecieron este año en Pensilvania eran demasiado pequeños para vacunarse.

Contagiosidad y cambio en la dinámica de transmisión

La naturaleza del sarampión lo convierte en uno de los virus más contagiosos del mundo. Las investigaciones indican que si una persona infectada entra en una habitación con 10 personas no vacunadas, aproximadamente nueve contraerán el virus, a diferencia de la gripe que afecta a solo una. El virus permanece en el aire al menos dos horas después de que el infectado abandone el lugar. Mientras que hace años la mayoría de los casos eran importados por viajeros, las investigaciones actuales muestran que la exposición comunitaria directa es ahora la principal vía de contagio.

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Estrategias de respuesta y financiamiento de las autoridades

La doctora Erica Schwartz, directora de los CDC, afirmó que la agencia conoce los focos de transmisión y ha invertido 100 millones de dólares en departamentos de salud estatales y locales para alcanzar a estas comunidades. Schwartz enfatizó que lo que protege a los estadounidenses es la vacunación, no la designación internacional. Se espera que Estados Unidos presente un plan de acción correctiva a la OPS en las próximas semanas para detallar cómo recuperará el estatus de eliminación, manteniendo un enfoque basado en la evidencia para detener los brotes activos.

Inmunidad colectiva y recomendaciones médicas

Para prevenir que el virus se establezca permanentemente, los expertos señalan que se requiere una tasa de vacunación del 95% de la población para lograr la inmunidad colectiva. Aunque las dosis de refuerzo no son rutinarias, algunos médicos sugieren que podría ser necesario administrar una segunda dosis debido a la gravedad de los brotes actuales. Se insta a la población a verificar su estado de vacunación, ya que la disminución en las tasas de inmunización ha facilitado la resurgencia de esta enfermedad prevenible en la comunidad.