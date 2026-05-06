EE.UU. no descarta el uso de delfines kamikaze en el estrecho de Ormuz, pero Irán no los tiene

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, confirmó que Irán no tiene delfines para operaciones militares, pero no descartó que su país los tenga. El programa de delfines de la Marina estadounidense, que existe desde 1959, se centra en la detección de minas submarinas y no en ataques kamikaze. Mientras, las tensiones en el estrecho de Ormuz continúan con intercambios de disparos entre EE.UU. e Irán.

Ante los crecientes temores de que Irán esté colocando minas en el estratégico estrecho de Ormuz, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue consultado el martes sobre una posibilidad inusual: si Irán podría emplear delfines en su enfrentamiento con la Marina estadounidense.

Hegseth respondió que podía 'confirmar' que Irán no cuenta con delfines para desplegar como parte de sus operaciones, pero añadió que no 'confirmaría ni negaría' si Estados Unidos posee delfines kamikaze. Esta declaración generó un revuelo mediático y despertó el interés en los programas militares que utilizan animales marinos con fines estratégicos. Una fuente cercana a las operaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz aclaró a CNN que las Fuerzas Armadas de EE.

UU. no están utilizando delfines en sus acciones actuales en la zona. Sin embargo, la Marina estadounidense sí tiene un programa de décadas de antigüedad dedicado al entrenamiento de delfines para detectar minas submarinas. Este programa, conocido como el Programa de Mamíferos Marinos, forma parte del Departamento de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) dentro del Naval Information Warfare Center Pacific.

Los delfines empleados en este programa no son kamikaze, ya que no sacrifican sus vidas para detonar minas, sino que se centran en la detección de objetos bajo el agua. Scott Savitz, un ingeniero sénior de RAND que trabajó con el ahora desmantelado comando de guerra de minas de la Marina, explicó a CNN que estos animales se utilizan para detectar objetos bajo el agua y proteger puertos de posibles intrusos.

Estados Unidos no es el único país que emplea delfines con fines militares. Rusia ha utilizado delfines para vigilar puertos, e Irán adquirió delfines en el año 2000, según la BBC.

Sin embargo, estos delfines probablemente ya no estén en servicio, y no hay indicios de que Irán tenga un programa activo de delfines, aunque el Wall Street Journal informó el mes pasado que Irán estaba considerando la posibilidad de usar delfines portadores de minas como una forma novedosa de contrarrestar las acciones de EE. UU. en el estrecho. La pregunta a Hegseth se produce en un contexto de tensiones crecientes entre EE.

UU. e Irán, después de que ambos bandos intercambiaron disparos en el estrecho de Ormuz. CNN informó en marzo que Irán había comenzado a colocar minas en el estrecho, y Hegseth declaró en abril que esta acción violaría el acuerdo tentativo de alto el fuego y que las Fuerzas Armadas estadounidenses 'se ocuparían de eso'. El programa de delfines de la Marina de EE.

UU. existe desde 1959 y se centra en entrenar delfines mulares y leones marinos de California para detectar y recuperar objetos bajo el agua. Según la página web del Programa de Mamíferos Marinos, los delfines 'poseen el sistema de ecolocalización más sofisticado conocido por la ciencia', y los drones submarinos 'no son rival para los animales'.

Estos mamíferos marinos tienen una excelente visión con poca luz y una audición direccional que les permite detectar y rastrear objetivos submarinos, incluso en aguas oscuras o turbias. Durante una misión de detección, el delfín suele viajar con dos o tres cuidadores en una embarcación pequeña.

Para indicar si han encontrado algo, el animal golpea con el hocico una paleta en la parte delantera de la embarcación, y golpea una paleta trasera para indicar que no lo ha encontrado, según el Naval Undersea Museum. Los delfines sueltan 'boyas marcadoras' cerca de las minas que han localizado para ayudar a los buzos humanos a encontrarlas y desactivarlas.

Sin embargo, estos animales no se utilizan normalmente en entornos de combate activo como el que se vive actualmente en el estrecho de Ormuz. En cambio, se han empleado para detectar minas después del fin de los combates, como ocurrió en 2003 cuando se desplegaron delfines en el puerto iraquí de Umm Qasr después de la captura del sur de Iraq por parte de EE. UU. y sus aliados.

Scott Savitz destacó que un aspecto clave del programa es que los delfines y los leones marinos tienen la oportunidad de irse cada vez que salen a las aguas abiertas para entrenamiento u operaciones.

'Eligen volver porque les gusta el pescado gratis; les gusta el juego de buscar objetos en el fondo del mar; les gusta la protección contra los depredadores', explicó Savitz. 'Siempre hay preguntas sobre el bienestar animal, pero estos animales eligen activamente permanecer en el programa cuando podrían unirse a los que viven en libertad'





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La Primera de Expansión sobre Bolsa, López Miras, Santander, Intesa, Ormuz, GameStop y EBayLicenciada en Periodismo por la UPV. Grado en Psicología por la UNED. Trabaja en la sección de Economía de EXPANSIÓN desde 2003. Escribe, principalmente, sobre economía internacional, con el foco puesto en América Latina. Redacta y presenta los podcast 'La Primera de Expansión' y 'Genios de las Finanzas'.

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