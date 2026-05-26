EE.UU. lanza ataques en defensa propia contra Irán en plena vigencia del alto el fuego

El Ejército de Estados Unidos ha atacado al sur de Irán en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington, tras considerar amenazas de las fuerzas iraníes. El portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), Tim Hawkins, ha asegurado que los ataques se llevaron a cabo para proteger a sus tropas y han sido considerados como de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes.

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado ataques en defensa propia contra el sur de Irán en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump .

Así lo ha indicado el portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, que se ha referido a tales ataques como de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes. Los medios iraníes informaron que se escucharon varias explosiones fuertes en Bandar Abás alrededor de la medianoche. La televisión estatal precisó que la situación había vuelto a la normalidad y que se investigaba su origen





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