Estados Unidos no ha logrado detener el programa nuclear de Irán a pesar de los intentos militares y diplomáticos. Las negociaciones fracasan y las tensiones aumentan, con amenazas de destrucción por parte de Estados Unidos y la persistencia de Irán en su objetivo de desarrollar armas nucleares.

Estados Unidos , a pesar de emplear sus estratégicos bombarderos y sus devastadoras bombas antibúnker, no ha logrado neutralizar la capacidad nuclear de Irán . La persistencia de la amenaza iraní ha llevado a la frustración de las negociaciones, culminando con la retirada de la delegación estadounidense de la mesa de diálogo.

Fuentes de medios estadounidenses señalan que una porción considerable de la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní ha sobrevivido a los intentos de desactivación, permitiendo a Irán continuar con sus actividades nucleares, algo que el expresidente Trump intentó impedir sin éxito. La situación actual demuestra la complejidad del conflicto y la tenacidad de Irán en sus ambiciones nucleares.\El periodista Pedro Rodríguez, en laSexta Noticias, ha confirmado que Irán aún posee aproximadamente media tonelada de uranio altamente enriquecido. La administración estadounidense actual, en línea con las declaraciones previas de Trump, sigue considerando prioritario detener el programa nuclear iraní. En una entrevista con la cadena Fox, el presidente reiteró su postura firme: 'No van a tener armas nucleares'. Esta declaración llega tras el fracaso de las negociaciones, donde, según Estados Unidos, Irán se negó a renunciar a sus 'ambiciones nucleares'. Como consecuencia, el gobierno estadounidense vuelve a amenazar con la destrucción de Irán si el país no abandona sus objetivos nucleares. La postura del socio estratégico de Estados Unidos, Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, refuerza esta línea, sugiriendo que la 'campaña aún no ha terminado'.\Este escenario contrasta con las declaraciones optimistas previas de Trump, quien había presumido de una supuesta victoria y minimizado la importancia del resultado de las negociaciones. Esta discrepancia resalta la dificultad de alcanzar una solución definitiva. Las declaraciones de Trump contrastan fuertemente con las de junio del año pasado, cuando aseguró que las instalaciones nucleares iraníes habían sido 'aniquiladas' tras los ataques. En ese momento, expertos en inteligencia estimaron que los ataques solo retrasarían los planes nucleares de Irán, como máximo, por dos años. Pedro Rodríguez ha señalado que se estima que Irán podría llevar a cabo ensayos nucleares en un plazo de seis meses a un año, y estarían preparados para montar cabezas nucleares en misiles en uno o dos años. La repetición de los bombardeos, en lugar de priorizar el diálogo, ha demostrado no ser efectiva para alcanzar los objetivos deseados, evidenciando la complejidad y la persistencia del desafío nuclear iraní





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