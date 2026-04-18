EE.UU. Extiende Plazo para Transacciones de Petróleo Ruso Cargado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado hasta el 16 de mayo la autorización para transacciones de petróleo ruso previamente cargado en buques, con el objetivo de evitar disrupciones en el mercado energético global y gestionar la volatilidad de precios en medio de tensiones internacionales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia que extiende hasta el 16 de mayo la autorización para transacciones relacionadas con petróleo ruso que ya se encontraba cargado en buques antes de la entrada en vigor de las sanciones. Esta medida, reportada por medios locales, permite la finalización de operaciones de crudo que ya estaban en tránsito, a pesar de las restricciones impuestas a Moscú debido al conflicto en Ucrania.

El objetivo principal de esta extensión es evitar disrupciones inmediatas en el mercado energético global. Es importante destacar que la licencia no levanta las sanciones sobre el petróleo ruso, sino que mantiene una excepción temporal y limitada para las cargas que ya habían sido embarcadas, en un contexto de elevada volatilidad en los precios internacionales del crudo. La imagen adjunta muestra el petrolero Denya, escoltado por buques militares franceses, navegando en el golfo de Fos-sur-Mer, en el sur de Francia, el 24 de marzo de 2026, lo cual sirve como un contexto visual para estas operaciones de transporte marítimo. La decisión subraya la complejidad de gestionar las sanciones económicas y su impacto en los mercados internacionales, buscando un equilibrio entre la presión sobre Rusia y la estabilidad del suministro energético. La exención se considera un ajuste pragmático para mitigar efectos secundarios no deseados, especialmente cuando se trata de bienes ya en movimiento y con contratos previos. La administración estadounidense busca así asegurar una transición ordenada en la cadena de suministro, evitando shocks repentinos que podrían afectar tanto a consumidores como a economías dependientes del petróleo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido esta prórroga argumentando que el petróleo en cuestión ya estaba en tránsito y que la licencia no generaría beneficios financieros relevantes para Rusia, dado que se trata de cargamentos pre-existentes. Esta postura recalca que la política sancionadora sigue vigente y busca enfocarse en la producción futura y en el flujo de nuevos ingresos para el Kremlin, más que en la penalización de transacciones ya comprometidas. Las flexibilizaciones puntuales de sanciones energéticas adoptadas por la Administración Trump en meses recientes, incluyendo autorizaciones temporales para la compra de crudo ruso e iraní, así como el congelamiento de leyes marítimas para agilizar el transporte nacional, demuestran una estrategia adaptativa ante las dinámicas geopolíticas y económicas. La licencia general 134 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitida el 12 de marzo y con validez inicial hasta el 11 de abril, se concibe como una excepción controlada dentro del marco más amplio de las sanciones contra Moscú, evidenciando un enfoque calibrado para minimizar los efectos colaterales. La situación se desarrolla en un escenario de tensión en el mercado energético, exacerbado por la guerra en Oriente Medio y las inquietudes sobre el suministro global. En este contexto, Washington ha estado buscando activamente nuevas conversaciones con Teherán, con la esperanza de alcanzar un acuerdo definitivo sobre el estrecho de Ormuz. La fecha límite de dos semanas acordada por ambos países para un cese al fuego se acerca, y según declaraciones atribuidas a Trump, Irán habría abierto el estrecho de Ormuz, facilitando así el tránsito de embarcaciones. Esta compleja red de eventos demuestra cómo las políticas energéticas, las sanciones y los conflictos geopolíticos se entrelazan, afectando tanto a los mercados como a las relaciones internacionales. Las medidas adoptadas por el Tesoro estadounidense reflejan una gestión de crisis que prioriza la estabilidad global del suministro energético, al tiempo que mantiene la presión económica sobre Rusia. La extensión de la licencia se interpreta como un reconocimiento de la interconexión de los mercados energéticos y la necesidad de evitar fluctuaciones abruptas que perjudiquen a la economía mundial. Este enfoque pragmático busca asegurar que las sanciones cumplan su objetivo político sin generar consecuencias económicas imprevistas y perjudiciales a nivel global. La coordinación con aliados, como se evidencia en la escolta militar de buques franceses, también juega un papel crucial en la garantía de la seguridad marítima y el flujo ininterrumpido de recursos energéticos, lo que subraya la dimensión internacional de estas decisiones. La información de la imagen, que data del 24 de marzo de 2026, ofrece una instantánea de estas operaciones, ilustrando la presencia de embarcaciones en rutas comerciales estratégicas en un momento de alta sensibilidad





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