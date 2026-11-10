EE. UU. evacua aviones de Mildenhall tras amenaza de Irán en Reino Unido

Estados Unidos reubica aviones de reabastecimiento de la RAF Mildenhall por amenaza iraní. La alerta de seguridad se elevó tras incidentes previos en Fairford.

Estados Unidos llevó a cabo la evacuación de aviones militares desde una base en el Reino Unido el lunes, como respuesta directa a una amenaza específica proveniente de Irán, según informó The Wall Street Journal citando fuentes cercanas al asunto.

La operación afectó principalmente a la base de la Real Fuerza Aérea de Mildenhall, ubicada en Inglaterra, donde se determinó necesario reubicar aeronaves estratégicas ante el deterioro de las condiciones de seguridad. Esta decisión urgente refleja la gravedad con la que las autoridades de Washington están gestionando los riesgos inminentes reportados en suelo británico.

Also read Actor condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales en Reino Unido

Despliegue de recursos aéreos a Alemania

La reubicación física implicó el desvío de dos aviones del Pentágono dedicados al reabastecimiento de combustible hacia Alemania durante la mañana del lunes. Posteriormente, se desviaron a ese mismo país y a otras ubicaciones adicionales varios otros aviones de reabastecimiento, consolidando una transferencia logística significativa en un corto periodo de tiempo.

El Wall Street Journal destacó que la naturaleza exacta y los detalles específicos de la amenaza que se cierne sobre la instalación continúan siendo objeto de debate interno entre las autoridades estadounidenses responsables de la seguridad nacional. CNN contactó al Pentágono para solicitar comentarios oficiales sobre los motivos precisos de esta movilización.

Advertisement

Alerta máxima en bases británicas

Además de la evacuación, Estados Unidos elevó formalmente el nivel de alerta de seguridad en la base aérea de RAF Mildenhall y en la de RAF Lakenheath hasta el nivel FPCON Charlie. Este grado de alerta representa el segundo más alto dentro del sistema de protección de fuerzas del Pentágono y señala una alta probabilidad de acciones terroristas o ataques armados.

La medida se produce en un contexto de tensión regional elevada, siguiendo de cerca otros incidentes de seguridad que han afectado a infraestructuras estadounidenses en el Reino Unido. La coordinación con las autoridades locales se mantiene estricta, aunque los detalles operativos específicos siguen siendo sensibles.

Contexto de incidentes en RAF Fairford

Esta evacuación se enmarca dentro de una ola de amenazas vinculadas a Irán dirigidas contra otra base militar en Inglaterra, la RAF Fairford. Previamente, la RAF Fairford había sido utilizada por bombarderos B-1 estadounidenses para llevar a cabo ataques contra Irán, lo que generó una respuesta hostil inmediata por parte de las autoridades británicas e internacionales.

Los bombarderos fueron retirados por motivos de seguridad poco después de que cinco hombres fueran arrestados en las inmediaciones de la base en la madrugada del 27 de septiembre. Las autoridades locales investigaron los motivos de la presencia sospechosa en una zona de alta seguridad militar.

Advertisement

Imputaciones y postura británica

La fiscalía británica imputó a dos ciudadanos británicos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional en relación con el incidente ocurrido cerca de la base aérea de la RAF Fairford. La policía afirmó que ambos eran sospechosos de prestar ayuda a Irán, lo que añade una capa de complejidad diplomática a la situación.

Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido declaró que no suelen hacer comentarios sobre la actividad de otras naciones, aunque añadió que las aeronaves y otros recursos se desplazan con regularidad según las necesidades operativas. Esta postura oficial busca mantener la cooperación estratégica sin entrar en debates públicos sobre la inteligencia de la amenaza.