EE.UU. endurece sanciones a Nvidia y China por espionaje y riesgos de contrabando

Estados Unidos prohíbe el acceso remoto a chips de Inteligencia Artificial a través de centros de datos en terceros países, reforzando las sanciones a China tras el escándalo en Nvidia.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha implementado una nueva regulación provisional que restringe severamente el acceso remoto a chips de Inteligencia Artificial avanzados a través de centros de datos ubicados en terceros países, una medida que impacta directamente a China y afecta la operación de empresas tecnológicas clave como Nvidia.

Esta normativa, publicada este lunes por la Oficina de Industria y Seguridad, busca evitar que Pekín contornee las sanciones existentes contratando servicios en la nube en regiones con menor supervisión, como el sudeste asiático, y coincide con una creciente tensión geopolítica antes de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

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Nuevas restricciones a la nube y exportaciones

La norma provisional, redactada en conjunto por el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional, entrará en vigor en 90 días y prohíbe a los países bajo restricciones de acceso a semiconductores estadounidenses utilizar infraestructura en la nube en estados no sancionados para eludir los vetos vigentes.

Adicionalmente, la regulación faculta a las autoridades federales para imponer límites estrictos a firmas americanas, incluyendo a Nvidia, cuando exporten microprocesadores de última generación a naciones identificadas como de alto riesgo para el contrabando de tecnología sensible, tales como Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil o Singapur.

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Esta decisión administrativa responde a la necesidad de cerrar las brechas de seguridad nacional que permiten la transferencia de capacidad de cómputo de IA hacia China, una estrategia que Washington considera una amenaza directa para su liderazgo tecnológico global en un contexto de competencia estratégica intensa.

El escándalo de espionaje y Megaspeed

El endurecimiento de las políticas comerciales se produce inmediatamente después de que el escándalo que provocó la salida del cargo de Jensen Huang como director general de Nvidia expusiera vulnerabilidades graves en la cadena de suministro y la seguridad corporativa, vinculando a la alta dirección con riesgos de espionaje industrial.

Se ha establecido que el centro de operaciones de la firma Megaspeed, una empresa bajo investigación por el Departamento de Comercio, está ubicado en Singapur, país que ahora enfrenta mayores scrutinios por posibles violaciones de las reglas de exportación debido a su proximidad logística con China y la infraestructura digital disponible.

La investigadora Alice Huang, quien ocupaba un cargo directivo en Megaspeed, fue identificada como el eslabón principal de la supuesta trama de espionaje tras mantener una relación personal con Jensen Huang, lo que generó alarmas sobre la posible filtración de información confidencial sobre arquitectura de procesadores y algoritmos propietarios.

Las autoridades estadounidenses temen que la ejecutiva aprovechara su vínculo emocional con el máximo responsable de Nvidia para obtener acceso a datos delicados, mientras simultáneamente se investiga si Megaspeed estaba adquiriendo chips avanzados para introducirlos ilegalmente en territorio chino, actividad que Pekín niega categoricamente.

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Impacto político y cumbre Trump-Xi

Este giro regulatorio ocurre a pocas horas de la cita programada entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en Shenzhen, capital tecnológica de China, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde el tema de los semiconductores será central en las negociaciones bilaterales.

Jensen Huang era considerado un aliado estratégico dentro de la administración Trump y contó con la intermediación directa del secretario de Comercio, Howard Lutnick, en sus esfuerzos previos para reducir las barreras arancelarias y regulatorias que limitaban la comercialización de chips en el mercado chino.

La posición de Lutnick se encuentra ahora en una situación delicada, ya que ha sido convocado a declarar ante el Congreso de los Estados Unidos junto a Huang, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha criticado abiertamente la gestión de restricciones comerciales y la lentitud para incluir a Megaspeed en las listas negras de entidades vetadas.

La convergencia de estas crisis internas en la administración estadounidense y las nuevas barreras tecnológicas promete definir la agenda de la cumbre APEC, además de influir en las discusiones nucleares que Trump mantiene con el presidente ruso, Vladimir Putin, marcando un punto de inflexión en la carrera tecnológica global.