EE.UU. endurece controles de exportación de chips a China

El Departamento de Comercio de EE.UU. impone nuevas restricciones a la exportación de tecnología de IA a China, Irán y Rusia, en medio de tensiones internas en la administración Trump y escándalos en Nvidia.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este lunes la implementación de estrictas nuevas restricciones a las exportaciones de semiconductores avanzados, diseñadas específicamente para bloquear el acceso de China a tecnologías de inteligencia artificial críticas. Esta medida normativa busca impedir que los centros de datos con capacidad de procesamiento significativa para empresas en países bajo embargos de armas, como China, Irán y Rusia, utilicen componentes sensibles de origen estadounidense.

Nuevas normativas y contexto geopolítico

La normativa espera hacer cumplir los controles existentes al dirigir específicamente hacia instalaciones que proporcionan volúmenes significativos de capacidad de procesamiento a entidades en países sancionados. Esta acción oficial se produce en un momento político delicado, mientras el presidente Donald Trump se prepara para reunirse esta semana con el líder chino Xi Jinping. La administración busca equilibrar la postura dura de seguridad nacional con la necesidad de mantener una comunicación diplomática durante las negociaciones bilaterales.

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La nueva regla sustituye una norma de control de exportaciones de la era de Joe Biden, la cual la administración Trump decidió dejar expirar el año pasado. Los funcionarios de Trump habían calificado anteriormente la política de Biden como un obstáculo excesivo para las empresas estadounidenses. Sin embargo, la presión interna y externa ha llevado al departamento a adoptar una postura más agresiva para cerrar las lagunas regulatorias que permitían la circulación de tecnología sensible.

Escándalo en Nvidia y disputa interna

El anuncio coincide con un escándalo interno que involucra al gigante fabricante de chips Nvidia y a su exdirector ejecutivo, Jensen Huang. Huang renunció la semana pasada tras revelarse que había mantenido relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer china que trabajaba en Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. Este incidente ha intensificado el escrutinio público sobre el papel del Departamento de Comercio en la regulación de ventas tecnológicas.

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Los departamentos de Comercio y Justicia comenzaron a investigar a Megaspeed, un importante comprador de chips de Nvidia, en 2024. La investigación formaba parte de un esfuerzo más amplio para identificar una red de empresas extranjeras sospechosas de desviar chips de Nvidia hacia China. Esta situación ha expuesto fracturas visibles dentro del gabinete de Trump, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confrontó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante una reunión en la Sala de Crisis.

La disputa se centró en la reticencia del Departamento de Comercio para identificar a Megaspeed como una posible amenaza para la seguridad nacional. Fuentes indicaron que altos funcionarios, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio y el representante comercial Jamieson Greer, presionaban activamente por la adopción de la nueva normativa. Lutnick se había resistido durante algún tiempo a implementar estas reglas, argumentando cautela en el enfoque regulatorio.

Implicaciones y próximos pasos

Los expertos destacan que la eficacia de esta nueva regulación dependerá en gran medida de su implementación práctica por parte del Departamento de Comercio. Chris McGuire, investigador sénior del Consejo de Relaciones Exteriores, calificó la norma como el primer esfuerzo de buena fe para cerrar las brechas en los controles de exportación en un año y medio. La capacidad de enforcement del departamento será determinante para el impacto real en el mercado global de semiconductores.

La normativa fue redactada bajo la dirección del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional. A medida que Trump viaja a Asia, los funcionarios de la administración se preparan para una respuesta china al anuncio. Sin embargo, algunos analistas esperan que cualquier represalia llegue después de la visita, ya que China busca evitar tensiones mayores durante la reunión con el presidente.

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Al salir de la Casa Blanca rumbo a Asia, Donald Trump restó importancia a los desacuerdos reportados dentro de su propia administración. Declared que no tiene planes de despedir a Howard Lutnick, a pesar de las críticas de otros funcionarios que sostenían que debería haber hecho más para limitar la venta de chips avanzados. Trump reconoció que Bessent y Lutnick tienen puntos de vista diferentes sobre la rapidez de la acción gubernamental, describiendo la situación como una diferencia entre ser amistoso o provocar un enfrentamiento con China.