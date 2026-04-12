EE.UU. e Irán: Negociaciones en Islamabad concluyen sin acuerdo, persistiendo las tensiones

Tras intensas negociaciones en Islamabad, Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo para resolver el conflicto. Las diferencias sobre el programa nuclear iraní y la situación en el estrecho de Ormuz fueron los principales obstáculos.

Estados Unidos e Irán concluyeron en Islamabad una ronda de negociaciones sin alcanzar un acuerdo sobre las condiciones para el cese de hostilidades y la eventual resolución del conflicto. El encuentro, que tuvo lugar en la capital paquistaní, se centró en la propuesta estadounidense presentada a Teherán, la cual, según declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos , incluía una serie de garantías y restricciones, particularmente en lo referente al desarrollo de armas nucleares.

La administración estadounidense calificó su oferta como “final”, enfatizando la urgencia de llegar a un entendimiento para evitar una escalada de la situación. Sin embargo, la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, mostró una postura firme, expresando reservas sobre la capacidad de la contraparte para generar confianza. Ghalibaf señaló que, aunque se presentaron iniciativas constructivas, la delegación iraní no consideró satisfactorias las propuestas estadounidenses. \Por su parte, Irán, a través de sus representantes, mantuvo su posición respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, un punto crucial de tensión en las conversaciones. Teherán reiteró que las restricciones impuestas desde el inicio del conflicto, así como el protocolo de seguridad propuesto para controlar este estratégico paso marítimo, no serán modificadas a menos que Estados Unidos acepte un “acuerdo razonable”. Esta condición refleja la preocupación iraní por asegurar sus intereses y su influencia en la región, considerando el estrecho de Ormuz como un punto vital para su economía y seguridad. La postura iraní indica que cualquier acuerdo debe abordar de manera equitativa las preocupaciones de ambas partes, respetando su soberanía y garantizando la estabilidad regional. La negociación se complicó por las divergencias en temas claves, entre los que destacaron la producción de uranio y el papel de las milicias pro-iraníes en la región. \La mediación de Pakistán, país anfitrión de las conversaciones, jugó un papel fundamental en el intento de acercar posiciones y evitar un mayor deterioro de las relaciones. El gobierno paquistaní instó a ambas partes a mantener su compromiso con el alto el fuego acordado el pasado miércoles, considerando que esta es la base para futuras negociaciones. La diplomacia paquistaní, consciente de la importancia de la estabilidad regional, ofreció sus buenos oficios para facilitar el diálogo y buscar puntos en común. El fracaso en alcanzar un acuerdo en Islamabad subraya la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, así como la dificultad de resolver conflictos que involucran múltiples intereses y desconfianzas históricas. La comunidad internacional permanece atenta a los próximos pasos de ambas naciones, en espera de que se retomen las negociaciones y se encuentre una solución pacífica al conflicto





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