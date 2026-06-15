EE.UU. e Irán firman histórico acuerdo que pone fin a la guerra y reabre el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán culminan negociaciones que ponen fin al conflicto iniciado en febrero, incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de 25.000 millones de dólares en activos y un compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares.

Estados Unidos e Irán han sellado un histórico acuerdo que pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, conflicto que había desencadenado graves repercusiones económicas a nivel mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, fueron los encargados de oficializar el tratado, que contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y el cese del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. Con la firma del memorándum, Irán se compromete a abstenerse de producir o adquirir armas nucleares, mientras que EE. UU. liberará 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados desde hace años.

Además, el pacto incluye un alto el fuego en Líbano, pese a la persistente tensión con Israel, y establece un período de 60 días para continuar las conversaciones sobre la normativa nuclear y la seguridad regional. Según informa la agencia Reuters, el acuerdo también estipula que Irán mantendrá el statu quo nuclear, prohibiendo el enriquecimiento de uranio y la expansión de sus instalaciones nucleares hasta que se alcance una solución definitiva.

Un alto funcionario iraní declaró que el borrador permitiría a Teherán diluir su uranio enriquecido dentro del país, sin buscar una bomba nuclear. Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance matizó que la reapertura del estrecho de Ormuz será gradual y supervisada por ambos bloques, garantizando la libre circulación del petróleo sin interrupciones. El anuncio se realizó en medio de intensas negociaciones diplomáticas, con la participación de negociadores cataríes que viajaron a Teherán para cerrar los últimos detalles.

El contexto del acuerdo estuvo marcado por el reciente ataque israelí contra el sur del Líbano, que había provocado críticas tanto de Irán como de la administración Trump. A pesar de estas tensiones, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán responsabilizó a Estados Unidos del incidente y advirtió sobre una "fuerte respuesta" si no se respetaban los términos negociados.

Sin embargo, la presión internacional y la necesidad de estabilizar los mercados energéticos llevaron a ambas partes a ceder en varios puntos. Trump informó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre los avances del tratado durante una llamada telefónica, subrayando la importancia de un alto el fuego total en Líbano como condición esencial para la paz.

Con la firma del acuerdo, se espera una rápida reactivación del comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, aliviando la presión sobre los precios del petróleo y ofreciendo una ventana de recuperación económica para los países dependientes del suministro energético global





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