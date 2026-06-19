EE.UU. e Irán: El acuerdo pende de un hilo tras los ataques de Israel en el Líbano

La escalada de la tensión en el Líbano ha suspendido las negociaciones entre Washington y Teherán en Suiza. El líder de Hizbulá anima a sus milicianos a seguir luchando contra Israel, mientras que Netanyahu pronuncia un discurso desafiante contra Israel.

El acuerdo entre EE. UU. e Irán pende de un hilo tras casi medio centenar de muertos por ataques de Israel en el Líbano . El líder de Hizbulá anima a sus milicianos a seguir luchando contra Israel , lo que ha provocado que la ronda de negociaciones que estaba prevista para este viernes entre Washington y Teherán en Suiza fuera suspendida sine die.

Las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques contra distintas poblaciones del sur del territorio libanés, donde al menos 47 personas han perdido la vida y otras 97 han resultado heridas por los bombardeos, según los datos del Centro de Operaciones de Emergencia del. Mientras tanto, el número de heridos asciende a 12.001.

Ante esta escalada de la tensión, algunos medios de comunicación, citando a responsables estadounidenses e israelíes, han informado de un alto el fuego entre Israel y Hizbulá que entraba en vigor a las 16.00 hora local de este viernes (una hora menos en la península), pero no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes en conflicto ni tampoco por EE. UU. y, de hecho, los bombardeos israelíes todavía siguen, como ha señalado la ANN.

Netanyahu indicaba a primera hora de la mañana la que iba a ser la tónica de este viernes después de dar su pésame por la 'Tras el ataque atroz de ayer por parte de Hizbulá, que es una violación fragante del alto el fuego,80 objetivos terroristas ' y mató a decenas de combatientes del Hizbulá, además de destruir un puesto de mando en el valle de la Bekaa, en el este del Líbano, en la mañana de este viernes..

'Mi directriz es clara -ha continuado-, no toleraremos ataques contra nuestros soldados o territorio, y Hizbulá pagará un alto precio'. Netanyahu ha pronunciado un discurso desafiante contra Israel, ante el Consejo Central de la Ashura en el santuario dedicado a su predecesor, Qasem.

Ha recordado que desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel inició su ofensiva actual en el Líbano, tras el inicio de los bombardeos contra Irán, la lucha de Hizbulá, aliado del régimen iraní, se ha convertido en 'contra las fuerzas israelíes y ha avisado de que 'no habrá vuelta atrás a lo anterior' a esa fecha. El líder de Hizbulá ha asegurado que en 'proyecto israelí' se encuentra en su punto más bajo y ha fracasado en su objetivo de eliminar a la organización chií y ocupar el Líbano.

En ese sentido, ha anticipado que Israel acabará abandonando el territorio libanés. La escalada de tensión en el Líbano hace peligrar el acuerdo de principios firmado por separado el miércoles por el presidente de Estados Unidos, que estipula el fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano, lo que había sido exigido por la República Islámica. Fin de las sanciones y compromiso de no fabricar el arma nuclear: las claves del principio de acuerdo entre EE.

UU. e Irán, una vía fundamental para el comercio mundial, por parte Irán durante 60 días y sin peajes, dos medidas sobre las que ambas partes han adoptado pasos para aplicarlas. Para este viernes estaba previsto que comenzara la primera ronda de negociaciones en Suiza entre Washington y Teherán, con la presencia del vicepresidente estadounidense, para avanzar hacia un acuerdo definitivo con los detalles para el desmantelamiento del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones.

Sin embargo, estas conversaciones han quedado suspendidas debido al aumento de la violencia en el Líbano. Este retraso no parece que haya gustado a Trump, quien ha arremetido contra Irán en su red social Truth: 'No nos reunimos por desesperación, Irán sí. ¡Están ACABADOS! ', ha clamado el mandatario estadounidense





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