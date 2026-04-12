EE. UU. e Irán: Diálogo en Pakistán fracasa en alcanzar un acuerdo

La primera cumbre de diálogo directo entre Estados Unidos e Irán desde hace décadas termina sin avances significativos. Las conversaciones, celebradas en Islamabad, buscaban abordar tensiones clave pero no lograron un acuerdo, resaltando las dificultades en las relaciones bilaterales y la complejidad de los temas en juego.

La cumbre de diálogo entre Estados Unidos e Irán , celebrada en Islamabad este fin de semana, ha concluido sin un acuerdo significativo, marcando un revés en los esfuerzos por resolver las tensiones que han persistido durante décadas.

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Esta reunión, la primera conversación directa entre ambas naciones en mucho tiempo, se produjo tras un cese al fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.<\/p>

Las expectativas eran altas, dada la urgencia de abordar cuestiones cruciales como el programa nuclear iraní, la influencia regional y las sanciones económicas impuestas por Washington. Sin embargo, tras intensas horas de negociaciones, las delegaciones no lograron un consenso, dejando en evidencia la complejidad de los desafíos y las profundas diferencias que persisten entre las partes.<\/p>

El fracaso de este encuentro pone de manifiesto la dificultad de construir puentes de confianza y encontrar soluciones duraderas a conflictos tan arraigados.<\/p>





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