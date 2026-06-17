EE.UU. e Irán culminan acuerdo de cese de hostilidades y reapertura del estrecho de Ormuz

El gobierno de Donald Trump reveló un memorando de catorce párrafos que establece el cese inmediato de operaciones militares, la eliminación de sanciones y la apertura del estrecho de Ormuz, con un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción iraní.

El gobierno de Donald Trump dio a conocer este miércoles el contenido del memorando de entendimiento que ha firmado con Irán, un texto de catorce párrafos que pretende poner fin a la contienda militar que ha marcado la región durante años y restablecer la libre circulación en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según la información oficial, el acuerdo será ratificado por ambas partes el viernes en una sesión celebrada en Suiza, aunque el presidente estadounidense insinuó que la firma podría adelantarse al día siguiente, dentro del marco de la cumbre del G‑7 celebrada en Francia. El documento afirma que Irán no podrá poseer armas nucleares y ordena el{\"}cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares en los distintos frentes, incluido el Líbano, estableciendo un plazo de sesenta días, prorrogable de mutuo acuerdo, para que las partes negocien un tratado definitivo.

Durante ese periodo, el estrecho de Ormuz quedará abierto a la navegación de todos los buques sin la imposición de peajes, y el bloqueo marítimo impuesto por EE. UU. a los puertos iraníes será levantado, lo que se espera genere un alivio significativo a la economía mundial, actualmente presionada por el alza del precio del petróleo, el gas y la escasez de fertilizantes.

Entre los puntos más relevantes del pacto se destaca el compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas militares de las proximidades de Irán en un plazo de treinta días una vez firmado el acuerdo definitivo, garantizando que el tráfico naval será proporcional a los niveles previos al conflicto. Además, EE.

UU. acordó crear, junto a socios regionales, un fondo de al menos 300.000 millones de dólares destinado a la reconstrucción y al desarrollo económico de la República Islámica de Irán. Otro aspecto esencial es la eliminación del material nuclear enriquecido mediante un proceso de mezcla in situ bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, con el objetivo de asegurar que Irán nunca adquiera capacidad nuclear.

El acuerdo también contempla la eliminación total de las sanciones económicas contra Irán, siguiendo un calendario que será definido por ambas partes. El impacto de este memorndo se extiende más allá de la mera desescalada militar. La reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más transitadas del planeta, permitirá el libre tránsito de energía y mercancías, reduciendo la presión sobre los precios internacionales y favoreciendo la recuperación de los mercados de fertilizantes, esenciales para la agricultura global.

Asimismo, el fondo de 300.000 millones de dólares representa una oportunidad para impulsar proyectos de infraestructura, energía renovable y desarrollo social en Irán, favoreciendo la estabilidad regional. Si bien algunos analistas consideran este acuerdo como una corrección de lo que describen como "el peor error de política exterior de Trump", otros advierten que su éxito dependerá de la voluntad política de ambas partes y de la capacidad de los organismos internacionales para supervisar el cumplimiento de los compromisos nucleares y de sanciones.

En cualquier caso, la firma del memorando marca un hito histórico en las relaciones entre EE. UU. e Irán y abre la puerta a una posible era de cooperación y paz en una zona que ha sido foco de tensión durante décadas





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