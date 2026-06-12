EE.UU. e Irán alcanzan acuerdo preliminar de paz mediado por Pakistán

El vicepresidente JD Vance y el mediador pakistaní anuncian un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, con pasos concretos para garantizar la libre navegación del petróleo y la eliminación de sanciones, mientras persisten tensiones sobre el programa nuclear.

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, y el mediador de Pakistán , Asim Munir, anunciaron este viernes, 12 de abril de 2026, en Islamabad, la llegada a un acuerdo preliminar entre Washington e Irán que sienta las bases para un futuro tratado de paz en la región.

El comunicado conjunto señaló que ambas partes han consensuado un texto definitivo que será revisado y firmado en los próximos días, bajo la supervisión del gobierno pakistaní, que ha facilitado intensas negociaciones durante las últimas semanas. Según el propio Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, el proceso de mediación ha permitido superar los obstáculos que algunos actores intentaron colocar en el camino del acuerdo, describiendo la iniciativa como "un paso histórico que acerca la paz a la región como nunca antes".

Sharif compartió el anuncio en su cuenta de X, resaltando que Pakistán está trabajando de manera estrecha con Washington e Irán para definir los pasos finales y garantizar la implementación de los compromisos adquiridos. El anuncio llega en medio de un intercambio de acusaciones entre Estados Unidos e Irán, donde ambas partes se han señalado mutuamente de intentar sabotear las negociaciones.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Araqchi, manifestó en X que los medios de comunicación deben abstenerse de especular sobre el contenido del memorando mientras se finaliza, y aseguró que la información será divulgada al público "en el momento oportuno". Araqchi subrayó que el Memorando de Entendimiento de Islamabad está más cerca que nunca de su conclusión y pidió una cobertura responsable y transparente.

En contraste, el expresidente Donald Trump, a través de su red social favorita, calificó los documentos filtrados por agencias iraníes como "noticias falsas" y describió la declaración oficial de Irán como "débil y patética", aunque añadió que los iraníes son "gente muy honesta" y que, en su opinión, "no existe tal cosa como negociar de buena fe". De acuerdo con las fuentes oficiales iraníes, el memorando incluye varios puntos clave que podrían transformar la dinámica energética y comercial del Oriente Medio.

Entre los aspectos más relevantes se encuentra la garantía de libre navegación para una vía estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, la eliminación de restricciones impuestas durante la reciente crisis y el impulso a la retirada de minas y otros obstáculos que dificultan el tráfico marítimo. El texto también contempla la cancelación de sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo iraní y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Sin embargo, temas como el levantamiento total de sanciones y el futuro del programa nuclear iraní quedarán fuera del acuerdo inicial y serán objeto de negociaciones posteriores. La comunidad internacional espera con expectación la fecha y el lugar exactos de la firma oficial, que se prevé que se celebre bajo los auspicios de Pakistán, y seguirá de cerca cómo evoluciona este proceso que podría marcar un antes y un después en la estabilidad regional





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