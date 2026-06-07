EE.UU. derriba dos drones iraníes sobre el estrecho de Ormuz y Teherán acusa de romper el alto el fuego

Las fuerzas estadounidenses neutralizaron dos drones que amenazaban la navegación en el estrecho de Ormuz, mientras Irán denuncia una violación del alto el fuego y advierte una posible respuesta más contundente.

El Ejército de los Estados Unidos confirmó este sábado que sus fuerzas derribaron dos dispositivos aéreos no tripulados pertenecientes a Irán , los cuales estaban dirigidos al estrecho de Ormuz , una vía marítima estratégica por la que transita una quinta parte del petróleo mundial.

El anuncio lo realizó el Comando Central de EE. UU. (Centcom) a través de sus redes oficiales, indicando que las aeronaves iraníes representaban una amenaza directa al tráfico marítimo internacional y que, tras neutralizarlas, las fuerzas estadounidenses permanecían en posición de defensa y listas para repeler cualquier nuevo intento de agresión.

Este incidente se suma a una escalada de hostilidades que se ha venido desarrollando en los últimos días en el Golfo Pérsico, donde ambas potencias han intercambiado una serie de ataques con el objetivo de demostrar su capacidad de respuesta y disuadir al adversario. El día anterior, los militares estadounidenses habían derribado cuatro drones iraníes que se dirigían también al estrecho de Ormuz y habían llevado a cabo ataques contra instalaciones de radar de vigilancia iraníes.

En respuesta, la República Islámica de Irán lanzó ataques contra bases militares estadounidenses situadas en Kuwait y Baréin, intensificando de forma notable la tensión en la zona. La Guardia Revolucionaria Islámica (GRI) utilizó su cuenta en la plataforma X para acusar a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigentes desde abril, recordando que el acuerdo fue pactado para detener las hostilidades tras la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Irán advirtió que las reiteradas violaciones del cese al fuego podrían desencadenar una respuesta más contundente, subrayando que Teherán se reserva el derecho de defender sus intereses frente a cualquier nueva agresión estadounidense. A pesar de los intercambios bélicos registrados en las últimas tres semanas, la administración de Washington sostiene que el alto el fuego sigue vigente y que sus acciones están dirigidas exclusivamente a proteger la seguridad del tráfico marítimo y a evitar una mayor escalada.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con NBC News que Irán aún no ha aceptado formalmente un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra y que, a su juicio, el país iraní "no tiene otra opción que negociar con Washington". Sin embargo, la retórica iraní se mantiene firme, señalando que cualquier violación adicional del alto el fuego será considerada como un caso de agresión que justifica una respuesta militar más fuerte.

Las potencias regionales y la comunidad internacional siguen observando con preocupación el desarrollo de estos enfrentamientos, temiendo que una escalada mayor pueda afectar no solo la estabilidad del Golfo Pérsico, sino también el suministro global de energía





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