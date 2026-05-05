EE.UU. autoriza a Venezuela financiar la defensa de Maduro

Estados Unidos permite que el gobierno venezolano financie la defensa legal de Nicolás Maduro en su caso de narcoterrorismo, una decisión que busca proteger la integridad del proceso judicial y evitar posibles impugnaciones por falta de recursos para la defensa.

La reciente autorización por parte de Estados Unidos para que el gobierno venezolano financie la defensa legal del expresidente Nicolás Maduro no representa un apoyo político, sino una medida pragmática para salvaguardar la integridad del proceso judicial en curso.

Las sanciones impuestas por Washington a Venezuela, sus funcionarios y empresas estatales habían obstaculizado el acceso a fondos necesarios para cubrir los honorarios de los abogados de Maduro, quien enfrenta graves cargos en Estados Unidos. Maduro se ha declarado inocente de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

Su abogado, Barry Pollack, argumentó ante un juez federal que las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) violaban el derecho de Maduro a una defensa adecuada, tal como lo garantiza la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU. El juez Alvin Hellerstein expresó su preocupación por esta limitación, reconociendo la importancia fundamental del derecho a la defensa y el riesgo de que una condena pudiera ser anulada si los recursos legales del acusado fueran restringidos.

Expertos legales, como Joey Jackson de CNN, han enfatizado que una defensa bien financiada es crucial para un escrutinio riguroso de las pruebas presentadas por la fiscalía y para evitar posibles reclamos de asistencia legal ineficaz. La decisión de Washington de permitir el financiamiento de la defensa de Maduro, bajo ciertas condiciones, se considera una victoria legal significativa para el expresidente.

Elie Honig, exfiscal federal y analista de CNN, explicó que insistir en bloquear los fondos podría haber retrasado aún más el caso, incluso obligando a reiniciar el proceso. Permitir el financiamiento evita un choque innecesario y mantiene el caso en curso, sin que los jueces tengan la facultad de anular las sanciones impuestas por los poderes ejecutivo y legislativo. En Venezuela, la decisión ha generado reacciones encontradas.

Algunos ciudadanos la consideran una injusticia en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país, cuestionando el uso de recursos estatales para financiar la defensa de Maduro. El costo total de la defensa legal es desconocido, pero se estima que podría ascender a millones de dólares, considerando las tarifas de los abogados de primer nivel en Estados Unidos.

La población venezolana expresa su frustración ante la posibilidad de que fondos públicos se destinen a la defensa de Maduro en lugar de abordar las necesidades humanitarias urgentes. Analistas y organismos internacionales coinciden en que la recuperación económica de Venezuela requerirá inversiones masivas. La decisión también reabre tensiones internas dentro del chavismo, exponiendo estrategias y colocando a la presidenta encargada de Venezuela en una posición delicada.

Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano, señala que el chavismo originario considera la defensa de Maduro como un punto de honor, pero que este apoyo no es compartido por la mayoría de la población. Según encuestas recientes, el apoyo al chavismo es limitado, lo que obliga al gobierno interino a distanciarse de Maduro.

La autorización de financiamiento, aunque no resuelve los problemas económicos de Venezuela, representa un paso importante para garantizar un proceso judicial justo y evitar posibles complicaciones legales que podrían invalidar cualquier futura condena





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