EE.UU. asegura que había avistamientos de OVNI y colaboración militar en España

Según informes clasificados desclasificados por la Administración Trump, Estados Unidos asegura haber avistado OVNI y colaboración militar en España durante la historia.

Estados Unidos asegura que, a lo largo de la historia, se han dado avistamientos de OVNI y otros tipos de objetos extraterrestres en España. Así consta en dos informes clasificados que la Administración Trump ha desclasificado para el disfrute de los americanos.

Pero también del resto del mundo, pues está a un par de 'clics' de distancia, en la web del Departamento de Defensa. El pasado 29 de abril, el presidente de los Estados Unidos, [[LINK:TAG|||tag|||5f523abba03f7f12ced72f95|||Donald Trump, recibió en el Despacho Oval a los astronautas del Artemis II. Con estos científicos delante, anunció la desclasificación de información gubernamental sobre ovnis y vida extraterrestre. El pasado viernes, su promesa se hizo realidad





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