EE. UU. Anula Condena por Narcotráfico Contra Expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos anula la condena y sentencia por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tras ser indultado por Donald Trump. La decisión, que elimina la acusación en su contra, ha sido celebrada por Hernández y sus hijos.

La justicia estadounidense ha ordenado la anulación de la condena y sentencia por narcotráfico contra el expresidente de Honduras , Juan Orlando Hernández . Esta decisión, celebrada por Hernández a través de sus redes sociales, marca un giro en el caso que involucra al exmandatario hondureño.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ha instruido al juez Kevin Castel a eliminar la acusación en su contra, según lo indicado en documentos oficiales compartidos por Hernández y verificados por CNN. La anulación del caso se fundamenta en el indulto concedido a Hernández por el expresidente Donald Trump en diciembre, lo que impidió la posibilidad de apelación y motivó la solicitud de anulación por parte de la defensa, a la cual el Departamento de Justicia no se opuso.\El expresidente Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2022, durante la administración de Joe Biden, tras finalizar su segundo mandato. La acusación en su contra incluía cargos de conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos relacionados con el narcotráfico. El Departamento de Justicia, en un comunicado previo al juicio, acusó a Hernández de asociarse con narcotraficantes de renombre para construir un imperio corrupto y violento, protegiendo incluso a su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias 'Tony Hernández', quien fue condenado a cadena perpetua en 2021 por delitos de narcotráfico. A pesar de declararse inocente en reiteradas ocasiones, Hernández fue condenado a 45 años de prisión en junio de 2024. Sin embargo, gracias al indulto de Trump, solo cumplió un año y medio de la sentencia, quedando en libertad.\La decisión de la Corte de Apelaciones y el impacto del indulto de Trump han sido celebrados no solo por el propio Hernández, sino también por sus hijos, quienes en redes sociales expresaron su convicción de que su padre es inocente. Este caso refleja la complejidad de las relaciones políticas y judiciales, así como las implicaciones del indulto presidencial en el sistema legal estadounidense. La situación de Hernández, que se encuentra actualmente en Estados Unidos, es un claro ejemplo de cómo la intervención política puede influir en los resultados de los procesos legales, especialmente en casos de alto perfil y resonancia internacional. El caso también resalta la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico y las dificultades que enfrenta la justicia para procesar a figuras políticas acusadas de delitos relacionados con este flagelo. La anulación de la sentencia, aunque no implica una declaración de inocencia formal, sí le permite a Hernández evitar continuar cumpliendo la condena impuesta y abre un nuevo capítulo en la historia de este controvertido caso





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