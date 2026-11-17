Inteligencia estadounidense detecta planes iraníes para usar armas químicas o bombas sucias contra funcionarios de Trump en la capital. La Casa Blanca descarta amenaza inminente a pesar del conflicto bilateral.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han identificado posibles planes de Irán para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump. Según informa la cadena CNN, Teherán estaría elaborando estrategias que involucran el uso de una bomba sucia o armas químicas en Washington. La información se basa en fuentes de inteligencia y declaraciones de siete funcionarios estadounidenses.

Detección de Amenazas Químicas

La inteligencia estadounidense ha recabado datos que señalan ubicaciones y objetivos específicos en la capital estadounidense. Sin embargo, las autoridades no consideran que exista una amenaza inminente. Los planes detectados responden, por ahora, a un intento de Teherán de ampliar sus opciones de represalia. La información incluye comunicaciones sobre la adquisición de materiales para bombas, aunque su credibilidad es cuestionada.

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Posiciones Oficiales y Negativas

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, ha emitido un comunicado oficial para abordar la situación. Ha afirmado que el Gobierno está vigilando todas las posibles amenazas, pero ha asegurado que no hay peligros creíbles actualmente. Por su parte, un portavoz iraní ha rechazado las acusaciones de manera inmediata. Teherán considera totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia.

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Conflicto Geopolítico en el Golfo

Esta alerta surge en medio de un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán iniciado en febrero. Ambos países mantienen tensiones que afectan la seguridad regional y global. Los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto están en curso y buscan desbloquear el estrecho de Ormuz. La situación geopolítica es crítica y requiere monitoreo constante por parte de las agencias de seguridad.

Evaluación de Riesgos y Próximos Pasos

Funcionarios estadounidenses continúan evaluando los riesgos de posibles ataques contra sus instalaciones y personal en Oriente Medio. Se espera que las principales víctimas serían consecuencia de una eventual explosión. Los servicios de inteligencia seguirán recopilando información para prevenir cualquier acto violento. La situación se mantiene bajo supervisión estricta por parte de las autoridades de seguridad nacional.