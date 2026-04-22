Edward Ross y el arte de crear tu propia novela gráfica: una guía premiada

El galardonado artista Edward Ross presenta una obra esencial que desmitifica el proceso de creación de cómics, convirtiendo la narrativa visual en una herramienta accesible para jóvenes y adultos creativos.

Bajo el sello de Reservoir Books , ha llegado a las librerías una obra excepcional que invita a los lectores a explorar su potencial creativo: una guía práctica y fascinante para dar vida a personajes y mundos propios. Esta novela gráfica , reconocida con el prestigioso Selkie Award 2025, es la culminación de la visión artística de Edward Ross .

Durante una conferencia virtual desde Edimburgo, el autor escocés relató cómo su trayectoria, inicialmente volcada hacia el séptimo arte, encontró un nuevo y vibrante camino en el mundo de las viñetas. Ross confiesa que, aunque su sueño de infancia era convertirse en director de cine, las exigencias logísticas, financieras y la necesidad de gestionar equipos grandes representaban barreras que le resultaban intimidantes. El cómic, en cambio, le permitió una libertad creativa sin precedentes, donde un lápiz y un papel son suficientes para empezar a narrar, eliminando cualquier tipo de burocracia técnica o económica. La génesis de este libro surge de una invitación editorial que desafió al propio autor a reflexionar sobre su oficio. Ross relata cómo, al principio, sentía que carecía de la autoridad necesaria para enseñar a otros a construir una novela gráfica. Sin embargo, su pareja y editores le ayudaron a ver que su experiencia, sumada a un enfoque accesible, era precisamente lo que faltaba en el mercado. A través de la guía, el lector recorre un viaje estructurado en etapas fundamentales: desde el diseño de personajes y la creación de un mundo coherente hasta el entintado, el color y la publicación final. Para guiar este aprendizaje, Ross se apoya en un elenco de personajes memorables, incluyendo a la editora punk Ash, el escritor Jay, la artista Rayah y la mascota Peanut, quienes hacen del proceso educativo una aventura dinámica y sumamente amena para todas las edades. Más allá de la técnica, el autor destaca por qué este formato es una herramienta pedagógica sin igual. Ross enfatiza que el cómic es un lenguaje antiguo pero inmensamente flexible, capaz de destilar información densa —como ocurre en sus colaboraciones sobre divulgación científica— en narrativas visuales vivas y digeribles. El equilibrio entre palabra e imagen permite una comunicación más fluida que en otros medios literarios, algo crucial para atraer a los jóvenes a la lectura. Ross dedica gran parte de su labor a visitar institutos, donde observa que la dificultad más común de un creador novel es vencer la parálisis ante la página en blanco. Por ello, su metodología se centra en ejercicios sencillos que invitan a romper el hielo: no se trata de hacer una obra maestra de inmediato, sino de dibujar un pequeño boceto o una breve historia para ganar confianza. Al final, Edward Ross se aleja del título de profesor y se posiciona como un compañero de viaje que, con responsabilidad y seriedad, busca empoderar a las nuevas generaciones para que encuentren su propia voz a través del arte secuencial





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