Educadores Infantiles en Lucha: Huelga Indefinida por Salarios Dignos y Mejores Condiciones Laborales

Los educadores infantiles de cero a tres años convocan huelga indefinida y protestan en las calles por salarios precarios, malas condiciones laborales y ratios insostenibles, exigiendo un decreto estatal que regule la profesión y garantice la calidad educativa.

Los profesionales de la educación infantil han alzado la voz, manifestando su hartazgo ante las precarias condiciones salariales y laborales que enfrentan. El sector ha tomado las calles en una contundente protesta, que se suma a la huelga indefinida que desde hace dos semanas paraliza las escuelas de cero a tres años.

Bea, una educadora con dos décadas de trayectoria en la profesión, es un claro ejemplo de esta situación. A sus cuarenta años y con una experiencia considerable, su salario apenas supera los mil euros netos mensuales. 'Hemos dicho hasta aquí. Vivo con mis padres, tengo 40 y no puedo independizarme sola porque una habitación en Madrid vale 400 o 500 euros. En neto, cobramos unos 1.100', relató a laSexta, ilustrando la imposibilidad de vivir dignamente con los ingresos percibidos.

Bea califica la situación actual como un verdadero 'maltrato institucional'. La sobrecarga de trabajo es insostenible, llegando a tener que atender a catorce niños simultáneamente durante la hora de la comida, una tarea que considera humanamente imposible de realizar con solo dos manos. La carga emocional que esto genera es devastadora: 'A nivel emocional esto es increíble. Te encuentras que se te ha ido todo el aula porque lloran y aunque quieres atenderles no puedes', confesó.

A pesar de las dificultades económicas y el impacto personal que supone mantener una huelga indefinida con un salario tan bajo, Bea es rotunda en su determinación: 'No voy a ir al aula hasta que no lo consiga'. Su lucha no es solo por las condiciones de los educadores, sino por el bienestar de los niños. 'Si las educadoras están así las criaturas están igual', sentenció, subrayando la interconexión entre la calidad del personal y la atención infantil.

La demanda principal del colectivo es la implementación de un 'decreto a nivel estatal que regule los ratios', con el objetivo de evitar abusos por parte de las diferentes comunidades autónomas. Buscan establecer unos mínimos de calidad y seguridad que garanticen una atención adecuada para los más pequeños. La precariedad laboral en este sector no solo afecta a quienes lo ejercen, sino que tiene un impacto directo en la calidad de la educación y el cuidado que reciben los niños en sus primeros años de vida, una etapa crucial para su desarrollo. La movilización actual busca visibilizar estas problemáticas y forzar un cambio profundo en las políticas que rigen la educación infantil, para dignificar la profesión y asegurar un futuro más prometedor para las nuevas generaciones





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