Educadores de Educación Infantil en Madrid piden condiciones laborales dignas y fin de la precariedad

Educadores del primer ciclo de Educación Infantil en Madrid han protestado contra las condiciones laborales y la precariedad, exigiendo al Ministerio de Educación condiciones dignas y el fin de la precariedad. La manifestación, conocida como la 'marea amarilla', reunió a unas 7.000 personas y recorrió desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Además, piden una reducción de la ratio por aula, un aumento salarial y la integración plena de esta etapa educativa en el sistema.

Educadores del primer ciclo de Educación Infantil , de 0 a 3 años, se manifestaron en Madrid para exigir al Ministerio de Educación condiciones laborales dignas y el fin de la precariedad.

La protesta, conocida como la 'marea amarilla', reunió a unas 7.000 personas y recorrió desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Lucía, una de las educadoras, lleva más de un mes de huelga sin cobrar, denunciando salarios insuficientes. El sector reclama una reducción de la ratio por aula, un aumento salarial y la integración plena de esta etapa educativa en el sistema. CCOO y CGT seguirán movilizándose para lograr sus objetivos





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