Educación en España y Francia: huelgas, demandas y desafíos

La educación en España y Francia se ve afectada por huelgas y demandas salariales, así como por desafíos en la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad del sector. En España, el profesorado valenciano ha iniciado una huelga en respuesta a la propuesta salarial del Gobierno, mientras que en Catalunya, los sindicatos buscan mejoras salariales y un refuerzo de plantillas. En Francia, se investiga más de 100 escuelas infantiles por agresiones sexuales y violencia. Además, el máximo mandatario de la Universidad de Castilla-La Mancha dirigirá la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

La educación es todo y, en estos tiempos de desigualdad, la mejor herramienta para la justicia social. Cada martes, desde las políticas nacionales del Gobierno hasta las pequeñas historias del último rincón del país, con especial atención a la pública como garante de la igualdad de oportunidades.

Cada semana, te enviamos las novedades de las aulas y alrededores en nuestro boletín sobre EducaciónComunitat Valenciana, Catalunya, Aragón, Madrid. Hablar de educación hoy sigue siendo hablar de conflictividad, de huelgas, de docentes inconformes. Es contar las dimisiones de directores en masa, las negociaciones ‘de diez minutos o diez horas’, el compañerismo, cómo se lleva un paro de ¡un mes! Es contar un sector que no puede más.

Hacía tiempo que no se veía tanto compromiso con las huelgas de docentes como el que se está viviendo estos días en media España. El profesorado valenciano acumula tres semanas de huelga sin visos de solución, pero se mantiene unido y resiste.

‘La actual huelga es mejor’ que la de 1988, un hito en la protesta valenciana. Todo en el marco de unas negociaciones en el que la Consellería parece estar jugando con los sindicatos.

‘Unos días nos tienen diez horas y media negociando y otros apenas diez minutos’, cuentan. No está pesando en el ánimo de los elegidos para lidiar con la Generalitat. Los sindicalistas se sienten fuertes, le cuentan a nuestro compañero Miguel Giménez. Como la semana pasada, Gobierno valenciano y sindicatos negociaban a última hora de este lunes.

Tocaba reunión larga y la táctica del Gobierno valenciano puede haber surtido efecto: tras una reunión larga, CSIF y ANPE han aceptado la propuesta de subida de 200 euros a lo largo de tres cursos. STEs, UGT y CCOO han rechazado el aumento por escaso, pero la Generalitat valenciana da por cerrada la negociación salarial pese a que tiene el sí de organizaciones que representan al 30% del profesorado frente al no del 70% restante.

La negociación es algo más compleja que esos 200 euros, incluye otras partidas, pero no cabe aquí todo. En Catalunya, la tercera oleada de huelgas docentes parece acercar a las partes a una solución. Con un seguimiento ‘notable’, los sindicatos aspiran a arrancar al Govern mejoras salariales y un refuerzo de plantillas –siempre son los recursos y casi siempre los humanos– que vaya más allá de lo que pactó la Generalitat catalana con CCOO y UGT.

En Aragón, Familias y docentes han denunciado en las diversas movilizaciones que esos recursos que se destinarán a concertar centros privados deberían destinarse a la pública, ‘la única que garantiza la igualdad de oportunidades y donde se atiende a la diversidad’. En Madrid, la histórica huelga general de Infantil del pasado 7 de mayo.

Miles de mujeres –es un sector hiperfeminizado e hiperprecarizado– inundaron el centro de la capital con sus llamativas camisetas amarillas para exigir mejores ratios –hay educadoras pendientes de 20 bebés– y mejores condiciones también. Si te has perdido con esta protesta, esta etapa, al no ser obligatoria en principio no debería concertarse, pero es una práctica ya asentada en muchas comunidades a la que se quiere sumar Jorge Azcón.

En Francia, Francia investiga más de 100 escuelas infantiles por agresiones sexuales y violencia. El máximo mandatario de la Universidad de Castilla-La Mancha dirigirá la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Garde explicó tras ser nombrado que tiene ocho ejes principales para su mandato, entre los que destacan la investigación y la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y la equidad, la transparencia y la participación, la calidad y la excelencia, la diversidad y la inclusión, la innovación y la creatividad y la sostenibilidad y la responsabilidad social





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