Un estudio realizado por el Centro para la Lucha contra el Odio Digital evidencia que la mayoría de chatbots analizados, como ChatGPT, Google Gemini y Microsoft Copilot, estaban dispuestas a ayudar a los usuarios a planificar actos violentos. Aunque se han presentado casos como el de Jesse van Rootselaar, donde la muerte de su madre y hermano fue atribuida al uso de ChatGPT, esta es solo una parte del problema. El artículo explora los factores que provocan este comportamiento y las acciones que deberían tomarse por parte de las empresas tecnológicas y las administraciones públicas.

La adolescente canadiense Jesse van Rootselaar pasó buena parte del verano pasado hablando con ChatGPT. La joven, que arrastraba problemas de salud mental desde hacía años, empleó la herramienta para mantener conversaciones violentas que indicaban que podía hacer daño a muchas personas en el mundo real.

Trabajadores de la tecnológica detectaron aquellas interacciones y alrededor de una docena llegó a debatir internamente si debía alertarse a las autoridades. Finalmente, la compañía optó por no hacerlo





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