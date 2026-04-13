Eduardo Mendoza regresa con el detective sin nombre y presenta 'La intriga del funeral inconveniente'

El escritor Eduardo Mendoza presenta su nueva novela, 'La intriga del funeral inconveniente', donde regresa con su icónico detective sin nombre. La obra, llena de humor y misterio, explora una trama de negocios turbios a partir de un funeral aparentemente trivial. Mendoza habla sobre la importancia de la complicidad del lector y su relación con el personaje, además de reflexionar sobre su trayectoria literaria y sus recientes premios, como el Princesa de Asturias.

Hace dos años, Eduardo Mendoza presentó su novela Tres enigmas para la Organización en Barcelona, despidiéndose con un “ojalá hasta pronto”. El deseo del escritor se cumplió y se reunió de nuevo con la prensa en el mismo lugar para hablar de su nuevo libro, La intriga del funeral inconveniente, publicado por su editorial habitual.

En esta ocasión, Mendoza regresa con un personaje icónico: el detective sin nombre, que debutó en El misterio de la cripta embrujada (1978), su primera incursión en la comedia policíaca tras el éxito de La verdad sobre el caso Savolta (1975). En aquel entonces, Mendoza residía en Nueva York, trabajando como intérprete y traductor en las Naciones Unidas, mientras iniciaba la escritura de La ciudad de los prodigios (1986). El detective sin nombre se enfrenta a una trama de negocios turbios, desentrañando los misterios de un funeral aparentemente insignificante que descubre en un periódico. Como es habitual, los involucrados intentan ocultar la verdad, lo que lleva al investigador a situaciones cómicas. Mendoza considera el humor un trabajo serio, destacando la importancia de la complicidad del lector, quien debe aceptar las premisas extravagantes de la historia. El autor explica que el éxito de estas tramas depende de evitar el “descarrilamiento” y mantener la coherencia narrativa, ilustrando la necesidad de un pacto entre autor y lector, similar al que existe en cuentos como Blancanieves y los siete enanitos o Drácula. Mendoza recupera a su detective porque disfruta del personaje y lo ve como un alter ego. “Es un poco como yo, pero más listo, más audaz y con más éxito con las mujeres”, explicó. Aunque no escribe novelas autobiográficas, se siente identificado con este detective, a través del cual puede experimentar vivencias que no ha tenido. “Siento que estoy contando mi propia vida, pero no la mía, sino la del niño que fui”, confesó. La novela tardó dos años en completarse, debido, entre otras razones, a que en 2023 Mendoza fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Viajó a Oviedo, donde recibió el premio, ofreció un discurso lleno de humor, crítica y gratitud hacia sus lectores, quienes, según sus palabras, le han devuelto su afecto con creces. A lo largo de su trayectoria, Mendoza ha recibido numerosos premios, incluyendo el Planeta, el Premio Nacional de Cultura de Cataluña y el Cervantes. No descarta la posibilidad de obtener galardones aún mayores, como el Premio Nacional de las Letras o el Nobel. Además, asistió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que homenajeó a Barcelona, ciudad que es un personaje fundamental en sus novelas. Javier Pérez Andújar afirmó que “Si Barcelona fuera una persona, se llamaría Eduardo Mendoza. Y si Eduardo Mendoza fuese una ciudad, se llamaría Barcelona”, destacando la profunda conexión entre el escritor y la ciudad





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eduardo Mendoza La Intriga Del Funeral Inconveniente Detective Sin Nombre Novela Literatura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué hay detrás de la ola de incendios en el norte de España y qué se puede esperar de cara a este veranoLa mayoría de focos registrados en Galicia, Asturias y Cantabria se encuentran ya bajo control.

Read more »

Euskadi y Asturias homenajean a los gudaris y milicianos desaparecidos en la batalla de Saibigain en 1937Se han exhumado desde 2023 restos en cuatro fosas y una veintena de familias ha dado ya muestras de ADN a Gogora para ser cotejadas

Read more »

El temporal pone en aviso a once comunidades, con olas de hasta seis metros en el norteAsturias, Cantabria, Euskadi y Galicia activan el aviso naranja por fuerte temporal marítimo, con riesgo meteorológico importante.

Read more »

Juan Soto Ivars, sobre el 'caso Mascarillas': 'Me gustaría saber cuántas 'Jéssicas' hay colocadas por ahí'El periodista Juan Soto Ivars analiza las últimas informaciones que se conocen sobre el 'caso Mascarillas'. Unos mensajes de WhatsApp sacan a la luz que Claudia Montes; miss Asturias, pidió empleo al ministro Óscar Puente a través de Instagram.

Read more »

Sinner derrota a Alcaraz en la final de Montecarlo, destronando al españolJannik Sinner vence a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo, quitándole el título y el número 1. La princesa Charlène y el príncipe Alberto de Mónaco entregaron los trofeos, con presencia de la familia Grimaldi y personalidades como Charlotte Casiraghi.

Read more »

SAMY refuerza su apuesta creativa con la dupla de Alberto de Santos y Eduardo «Pita» SagraSAMY incorpora a Alberto de Santos y Pita Sagra como directores creativos para reforzar su propuesta en social media y creatividad.

Read more »