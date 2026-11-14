Eduardo Mendoza: Balance de una carrera literaria y su postura sobre la IA

Eduardo Mendoza reflexiona sobre su trayectoria desde Barcelona 1943, su desconfianza hacia la inteligencia artificial y su filosofía de vida como escritor independiente en España.

Eduardo Mendoza, nacido en Barcelona en 1943, es un escritor reconocido por mantener una trayectoria libre de enemigos y caracterizada por una profunda libertad creativa. Su aventura literaria abarca más de cincuenta años, comenzando con la publicación de una obra que marcó el inicio de una carrera donde la admiración de lectores y críticos se combina con la independencia editorial.

En un reciente balance de su labor, Mendoza ha afirmado que todo lo vivido ha sido positivo, rechazando la existencia de lo peor. Para él, el respeto y el cariño son privilegios, al igual que la libertad de escribir, donde nadie dicta qué palabra sigue a la anterior, aunque reconoce que a veces esa falta de dirección no vendría mal.

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Estrategias creativas y equilibrio emocional

La capacidad de Eduardo Mendoza para mantener una mirada irónica y bienhumorada sobre una realidad social a veces terrible se basa en un equilibrio deliberado. El autor explica que procura no pasar de todo, pero tampoco estar perpetuamente indignado al momento de escribir. Esta postura le permite conservar los principios y sentimientos sin caer en la idea de que la escritura sea una forma de terapia.

Según el narrativa, el compromiso fundamental es con el libro, no con el mundo exterior. Esta filosofía le ha permitido retratar la sociedad con distancia crítica, evitando el dogmatismo y manteniendo una perspectiva que prioriza la integridad literaria sobre el compromiso político directo.

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El legado de Barcelona 1943 y el exilio en Nueva York

La obra Barcelona 1943 es considerada por el autor como el proyecto más ambicioso de su carrera. Tras dejar el manuscrito en manos de su amigo Pere Gimferrer y la editorial Seix Barral, Mendoza se trasladó a Nueva York, una experiencia que en aquel momento resultó abrumadora. La ciudad representaba un mundo desconocido que generó una crisis de identidad que tardó años en superar.

Para salir del trauma inicial, el escritor tomó caminos alternativos, incluyendo un disparate llamado La aventura del tocador de señora. Recopiló tanta información que casi se ahoga en ella, lo que obligó a reescribir el material en múltiples ocasiones. El proceso final de perfeccionamiento demandó siete años de trabajo intenso hasta su conclusión.

Crítica a la Novela con mayúsculas y el humor

Eduardo Mendoza se refiere a la frase sobre la muerte de la Novela con mayúsculas como una acusación que le persigue constantemente. Aclaró que su intención original era señalar que, en épocas anteriores, este género tenía un papel cultural y social que otros medios de comunicación le habían arrebatado en buena medida.

Actualmente, el autor considera que la situación ha cambiado y que es posible leer una novela de esas características con admiración e incluso gusto. Sin embargo, destaca que es difícil lograr la misma entrega y pasión con la que fueron leídas en el pasado. El humor sigue siendo una herramienta fundamental en su construcción de realidades literarias, diferenciándose de su vida personal.

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Posición frente a la inteligencia artificial y el futuro

A pesar de presumir de vagancia, Eduardo Mendoza mantiene una rutina estricta escribiendo cada día de pie en un pupitre y utilizando una pluma estilográfica. El uso de la inteligencia artificial no es una opción que considere viable, ya que cree que le generaría más trabajo que beneficio.

El narrador afirma haber llegado tarde a estas tecnologías y defiende que disfruta escribiendo y corrigiendo sus propios textos, viendo sin sentido que otro escriba por él. Reconoce el valor de la IA para otros usuarios productivos, pero rechaza su uso para hacer trampas. Con esta postura, el autor de Barcelona 1943 consolida su lugar como un pilar de la narrativa contemporánea en España.