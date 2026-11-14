Eduard Monzón abandona los medios y busca una vida tranquila

Eduard Monzón, presentador y médico con décadas en los medios, deja su carrera profesional para disfrutar de una nueva etapa de calma, dedicándose a sus aficiones y al deporte como la natación.

El reconocido presentador, actor, músico y médico de formación Eduard Monzón inicia un nuevo capítulo en su vida profesional. Tras décadas de vinculación intensa con los medios de comunicación y una trayectoria larga construida especialmente al frente de los micrófonos, Monzón da un paso al frente para comenzar una nueva vida. Esta decisión marca el final de una etapa activa en el escenario mediático, permitiendo al protagonista alejarse de los focos y de la presión pública que ha caracterizado su carrera.

Ritmo vital y alimentación saludable

Eduard Monzón tiene 62 años y ahora contará con más tiempo para dedicarse exclusivamente a sus aficiones personales. En esta nueva fase, el desayuno se consolida como una parte esencial y no negociable de su día a día. Su rutina matutina es específica y constante: consume zumo de naranja natural y una tostada con aceite de oliva virgen extra. El presentador explica que por las mañanas come por obligación, ya que no suele tener hambre, pero disfruta considerablemente más cuando llega la hora de la comida. Aunque afirma que no sigue una dieta estricta para cuidar su alimentación, reconoce que tiene un buen criterio gastronómico.

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Hábitos domésticos y cocina casera

La variedad en la alimentación de Monzón va desde ensaladas frescas hasta platos más contundentes como un cochinillo asado. Él mismo ha reconocido que la comida es uno de sus grandes placeres. Además de ser un buen comensal, es una persona que se maneja con soltura en la cocina. Ha aprendido a cocinar por necesidad y costumbre, ocupándose personalmente de la preparación de sus platos habituales. Este autodidactismo culinario le permite mantener ciertos hábitos de autogestión que probablemente perdurarán o se reforzarán en esta nueva etapa de retiro relativo.

Cambio de rutina y salud física

Monzón se adapta ahora a una nueva rutina donde la calma será la protagonista absoluta de sus jornadas. A pesar del cambio de aires, su estilo de vida no cambiará drásticamente en comparación con hace unas semanas. Sus días han estado siempre mediatizados por la estructura del trabajo: atiende el correo electrónico por la mañana, trabaja en diversas tareas, recorre recados, toca la guitarra y prepara la comida antes de elaborar el programa. Sin embargo, la salud es un tema pendiente. Aunque ha tenido siempre muy buena salud y no se puede quejar, con los años está notando cómo le va echando tripilla.

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El deporte como objetivo futuro

Actualmente, el deporte ocupa en la vida de Monzón una parte menor, funcionando principalmente como un testigo de ocio. Ha sido futbolero en el pasado, pero ahora lo observa como espectador. Reconoce que debería practicar ejercicio para cuidar su salud, específicamente debido a que, con la edad, está notando un aumento en sus niveles de azúcar. Su propósito inmediato es volver a la natación, actividad que considera el deporte más completo para recuperar la forma física y mantener el bienestar general.

Comparativa con otras figuras públicas

La discusión sobre el estilo de vida y el cuidado físico resuena en otras figuras públicas de la sociedad española. Por ejemplo, Jordi Wild, de 42 años, mantiene una rutina muy diferente donde hace pesas cuatro días por semana y un día de cardio. Wild come de todo y disfruta de batidos de proteínas, mostrando una disciplina distinta a la de Monzón. También se mencionan otras celebridades en el contexto de sus rutinas, como Ada Colau, quien prefiere restaurantes con estilo rústico y pasta fresca, o Eduard Fernández, quien comparte anécdotas sobre su infancia como mal estudiante. En el ámbito familiar, se ha confirmado que Dani Alves y Joana Sanz se separan tras once años de relación, un evento que contrasta con la búsqueda de serenidad de Monzón.

Atención médica y bienestar integral

La figura de Eduard Monzón es única por su formación dual en medicina y medios. Esta base académica influye en su percepción de la salud, aunque admite que no se cuida estéticamente. Fuera de los maquillajes requeridos para la televisión, no utiliza productos cosméticos y se los quita al salir del estudio. Para llegar a la vejez de la mejor manera posible, su próximo propósito claro es realizar una actividad física regular. Esta decisión refleja una madurez profesional y personal, priorizando la calidad de vida y la salud interna sobre la imagen pública o la presión mediática constante.