Eduard Fernández recibe el Premio Nacional de Cinematografía y denuncia la situación en Gaza

El actor Eduard Fernández fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía 2025 y aprovechó la ocasión para expresar su repudio a la situación en Gaza. El discurso del actor, visiblemente emocionado, destacó su compromiso con la humanidad y su trayectoria profesional.

“Aunque resulta difícil encontrar las palabras adecuadas, lo que está sucediendo en Gaza es una auténtica salvajada. Lo que ocurre allí, como expresó el poeta, son gritos desesperados en el cielo y acciones crueles en la tierra”.

Con una kufiya, el emblemático pañuelo palestino, cubriendo sus hombros, Eduard Fernández, nacido en Barcelona y con 61 años, enfatizó “la barbarie” que sufre el pueblo palestino en su discurso de aceptación del Premio Nacional de Cinematografía 2025, un galardón que recibió al mediodía, en el marco del festival de cine de San Sebastián. “Quien no se sienta conmovido ante el genocidio en Gaza, lamento decirlo, tiene un serio problema de falta de humanidad”. El reconocido actor confesó, visiblemente emocionado, su “gran emoción”. Al ser notificado del premio, recordó una anécdota personal de cuando, a la edad de 17 años, se maquillaba de blanco para interpretar en el teatro japonés Noh. “Yo actúo, porque no me encontraba a mí mismo en la vida, sentía que algo no encajaba, porque el escenario se convirtió en mi refugio seguro, donde sabes que siempre recibirás respuesta”, comenzó su discurso. Agradeció profundamente a cada uno de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, afirmando que le han completado como persona y como profesional. Además, evocó la célebre frase que Shakespeare escribió para Hamlet: “El propósito fundamental de la actuación ha sido, es y siempre será servir de espejo a la naturaleza, mostrando la virtud en su forma más pura y reflejando a cada época su propia imagen”. Acto seguido, se colocó el pañuelo palestino sobre sus hombros y procedió a leer los nombres de cinco niños palestinos, menores de dos años, que han sido asesinados en Gaza. “Es una atrocidad, es la debacle de nuestra época. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de denunciarlo, con la esperanza de que podamos preservar nuestra dignidad como seres humanos”, declaró con firmeza. Fernández llegó al evento acompañado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Este último, en sus palabras, resaltó la “unanimidad” que existe en torno a la admiración por el trabajo del intérprete. En el festival, además de la ceremonia de premiación, Fernández presenta fuera de concurso la serie Anatomía de instante, donde da vida al personaje de Santiago Carrillo. En 2024, el actor logró un hito al alcance de muy pocos: protagonizó dos películas de renombre, encarnando a Manolo Vital en El 47, dirigida por Marcel Barrena, y a Enric Marco en Marco, bajo la dirección de Aitor Arregi y Jon Garaño, conocidos como Los Moriarti. Por su magistral interpretación de Marco, y su sutil encarnación de uno de los grandes embaucadores de la historia de España, Fernández ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Platino al mejor actor latinoamericano y el Goya al mejor actor protagonista, el cuarto de su carrera tras recibir el galardón por Fausto 5.0 en 2001, En la ciudad en 2003 y Mientras dure la guerra en 2019. Otro de los momentos más destacados de su trayectoria profesional fue en 2016, cuando obtuvo la Concha de Plata del festival de San Sebastián por su interpretación de Francisco Paesa en El hombre de las mil caras. Adicionalmente, el actor ha incursionado en la dirección con su cortometraje El otro, una obra muy personal donde, entre otras cosas, comparte sus experiencias pasadas con las adicciones. Mar Coll, que lo dirigió en Tres días con la familia, expresó en su elogio: “Mi manera de entender el cine es el resultado de haberte conocido. Aquel primer proyecto fue complicado, y encima interpretaste a mi padre. A pesar de ello, jamás usaste esa posición sobre mí, siempre ayudaste a una joven de 25 años. Confío en ti... Si hay un actor que se expone y se entrega como nadie, ese eres tú”. En representación de Los Moriarti, Garaño manifestó: “Cualquier premio se queda corto ante tu inmenso talento. Mis compañeros de dirección y yo tememos quedarnos cortos en los elogios”. Y sobre el actor, destacaron su sensibilidad, sus matices interpretativos, su capacidad de “transmitir fragilidad y contundencia” en cada papel





