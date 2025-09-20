Eduard Fernández Recibe el Premio Nacional de Cinematografía y Expresa Su Apoyo al Pueblo de Gaza

El actor Eduard Fernández, al recibir el Premio Nacional de Cinematografía, se solidariza con Gaza y denuncia el genocidio perpetrado por Israel. El actor, a través de un discurso emotivo y el uso de un pañuelo palestino, expresa su apoyo al pueblo gazatí y lee los nombres de niños fallecidos en el conflicto.

Diversas figuras prominentes del mundo cinematográfico han expresado públicamente su solidaridad con [[LINK:TAG|||tag|||5f523144a03f7f12ced32019||| Gaza ] y han demandado el cese de las acciones militares perpetradas por [[LINK:TAG|||tag|||5f5253bfa03f7f12ceda6221||| Israel ], las cuales iniciaron el 7 de octubre de 2023 en territorio palestino.

Entre los defensores de la causa palestina, el actor Eduard Fernández ha destacado por su participación en múltiples eventos y manifestaciones en apoyo al pueblo gazatí. Este sábado, en un momento significativo, Fernández fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía 2025, ceremonia presidida por el ministro de Cultura, [[LINK:TAG|||tag|||5f523398a03f7f12ced4efaf|||Ernest Urtasun]. Durante su discurso de agradecimiento, Fernández optó por lucir un pañuelo palestino, un gesto simbólico que reafirmó su compromiso con la causa. 'Quiero denunciar una barbaridad que está ocurriendo en estos momentos, el genocidio en Gaza. Quieren exterminarlos a todos de la manera más cruel y salvaje. Aunque las palabras escasean, Gaza es un espejo en el que todos nos vemos reflejados, queramos o no', declaró el actor. 'No se cansarán de matar'. Fernández, conmovido por la situación, también leyó los nombres de niños gazatíes que perdieron la vida a causa de la ofensiva israelí, enfatizando la importancia de mantener viva la conversación sobre lo que ocurre en Gaza. 'Algunos podrían pensar que somos persistentes con este tema, pero no podemos dejar de hablar, para poder conservar nuestra dignidad como seres humanos', agregó. 'Aquellos que trabajamos en el mundo de la cultura somos un reflejo de nuestra época. Y en este momento, es imposible no referirse a la barbarie que se está cometiendo en Gaza, sin importar la etiqueta que le demos', afirmó con firmeza. \Además de su postura firme sobre la situación en Gaza, el actor de la película 'Mientras dure la guerra', compartió un momento de introspección durante el evento, revelando su emoción y abriendo su corazón al público. Confesó haber sentido una sensación de 'falta' durante su infancia, sintiéndose más cómodo en compañía de mujeres que de hombres. 'Ese niño buscaba un lugar en el mundo, un refugio, un espacio donde complementar esa carencia que sentía. Y ese refugio lo encontré en un escenario, el lugar más expuesto, y por eso lo considero el más sagrado', manifestó el actor. Este acto de sinceridad añadió una capa de humanidad a su discurso, mostrando la complejidad de su trayectoria personal y su compromiso con la expresión artística. La combinación de su activismo político y su vulnerabilidad personal creó un ambiente de reflexión en el acto, destacando el papel de la cultura como catalizador de cambio y defensor de la dignidad humana.\La postura de Eduard Fernández, ejemplificada en su discurso y en la elección de portar el pañuelo palestino, se suma a la creciente ola de apoyo a Gaza proveniente del mundo del cine y de las artes en general. Este apoyo se manifiesta en diversas formas, desde la participación en eventos benéficos hasta la utilización de plataformas públicas para denunciar la situación y exigir el cumplimiento del derecho internacional. La acción de Fernández, al recibir un premio nacional, amplifica la visibilidad de la causa y genera un impacto aún mayor, al llevar el debate a un escenario de gran relevancia. La lectura de los nombres de los niños fallecidos es un gesto que busca honrar la memoria de las víctimas y concienciar sobre el coste humano del conflicto. Asimismo, la reivindicación de la necesidad de hablar de Gaza, a pesar de las posibles críticas, subraya la importancia de la libertad de expresión y del deber moral de alzar la voz frente a las injusticias. El compromiso de Fernández refleja una tendencia más amplia dentro de la industria cinematográfica, que utiliza su influencia para impulsar la reflexión y el debate sobre cuestiones sociales y políticas de gran trascendencia





